Владислав Игнатьев: "Думаю, смогу заменить Самедова"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" выразил уверенность, что сможет заменить Александра Самедова, перешедшего этой зимой в "Спартак".

– Напомню вашу прежнюю фразу о Хенти. "Он обладает потрясающими природными данными и однозначно не хуже Халка".

– Помню, говорил. Пусть Эзекиэль не обижается, но... Он очень редко пользовался своим талантом. Данные у него ведь реально сумасшедшие! Все это знают и подчеркивают. Но почему ими не получалось пользоваться, не знаю.

– Хотя бы на тренировках он делал это?

– Да, но все ребята ждали от него все равно большего.

– Чувствуете, что сможете достойно заменить на правой бровке Самедова?

– Да. Уверен в себе и своих силах. Думаю, у меня это должно получиться.

– Семин вам не говорил что-то вроде: "Самедов ушел, теперь, Владислав, у меня большие надежды на тебя".

– Нет, такие вещи точно никто не произносил. Да и разве нужно говорить? Ситуация и так мне прекрасно понятна. (Михаил ГОНЧАРОВ)