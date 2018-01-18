Валерий Непомнящий: "У Слуцкого были более комфортные условия, чем у Гончаренко"

Валерий Непомнящий, бывший помощник президента ЦСКА Евгения Гинера, отметил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко грамотно использует ресурсы. По его словам, у специалиста менее комфортные условия, чем у Леонида Слуцкого.

– ЦСКА Виктора Гончаренко сильно отличается от команды Леонида Слуцкого?

– Я бы не сказал, что сильно, но отличия есть. Это и построение, и требования к игрокам. Гончаренко грамотно использует качества защитников, которые, по мнению многих, уже давно должны заканчивать. А они играют и еще будут играть. Это во-первых. Во-вторых, ресурс у Гончаренко скудный, а он справляется и добивается успеха, меняя позиции и построение игры. У ЦСКА самый скромный ресурс, если сравнивать с "Зенитом", "Локомотивом", "Краснодаром" и "Спартаком". Это касается и возможностей, и количества футболистов. И ни в одной из команд из первой пятерки не играет столько молодых. Поэтому очевидно, что у Слуцкого были более комфортные условия, чем теперь у Гончаренко.

Сейчас ЦСКА вообще весь сезон играет без нападающего. Понятно, что форварды в команде есть, но я говорю именно про нападающего уровня ЦСКА. Пока нет даже футболиста уровня Мусы, и уже тем более Вагнера Лав. Но Гончаренко использует впереди Вернблума, ищет варианты. И даже этот ЦСКА ни в коем случае не уступает тому, который был при Слуцком.

– Ваш прогноз: у ЦСКА появится зимой нападающий?

– Очень надеюсь на это.

– У вас же наверняка есть какая-то информация на этот счет.

– Я не могу говорить на эту тему. Скажу лишь так: 55 на 45 процентов в пользу того, что форвард все-таки появится.