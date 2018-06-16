СМИ: "Ювентус" дает за Головина 15 миллионов евро, ЦСКА хочет 25

"Ювентус", который рассматривает полузащитника Александра Головина в качестве возможного усиления команды, предлагает ЦСКА 15 миллионов евро, однако армейцы требуют больше, сообщает Sport Mediaset.

По данным издания, руководители клубов собираются провести переговоры по 22-летнему россиянину в ближайшее время. Как ожидается, туринский клуб может увеличить свое первоначальное предложение в 15 миллионов, однако оно все равно будет меньше ожиданий ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Головин дал согласие на переход в итальянский клуб и собирается подписать контракт с зарплатой в 2 миллионов евро в год.

Напомним, Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 43 матчах и забил 7 голов.

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