Скаут "Эвертона": "Кокорин мог бы претендовать на место в основе хорошей европейской команды"

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" можно поздравить с чемпионством, а нападающий Александр Кокорин можно спокойно играть в хорошей европейской команде.

- Думаю, уже сейчас можно поздравить "Зенит" с победой в чемпионате России – очевидно, что команда обладает лучшим составом и очень уверенно идет по турниру. Можно говорить долго о селекции клуба, но я выделю главное – очень приятно, что в звездной компании главным действующим лицом является россиянин Александр Кокорин. Это сейчас лидер команды, ее главный бомбардир, такое в топ-клубах премьер-лиги случается нечасто. При определенных обстоятельствах и он мог бы претендовать на место в основе хорошей европейской команды.

Не удивлюсь, если питерцы дойдут до полуфинала Лиги Европы – это будет успешным результатом. Видна заинтересованность клуба именно в европейском трофее, и сейчас уже можно говорить о том, что вопрос выхода из группы решен. (Сергей ЕГОРОВ)