15:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шатов не сыграет со "Спартаком" из-за травмы

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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не сыграет в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги против "Спартака". У 26-летнего россиянина – повреждение. В четверг Шатов сыграл почти полчаса в домашнем матче группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0) и установил окончательный счет в концовке встречи. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

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Promesov

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