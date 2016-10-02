Шатов не сыграет со "Спартаком" из-за травмы

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не сыграет в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги против "Спартака". У 26-летнего россиянина – повреждение. В четверг Шатов сыграл почти полчаса в домашнем матче группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0) и установил окончательный счет в концовке встречи. (Гоша ЧЕРНОВ)
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Шатов не сыграет. Травма.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 2 октября 2016 г.
Promesov
В.Березуцкий,Смолов, Д.Комбаров, Шатов - эпидемия травм какая-то у сборников.
15:41