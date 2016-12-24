Сергей Жвачкин: "Как я могу смотреть в глаза врачам, когда игроки "Томи" получают по 2 миллиона в месяц?"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пообещал, что "Томь" начнет выплачивать долги по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба в первом квартале 2017 года. Он допустил, что доигрывать сезон команда будет с молодежью и резервистами.

– Меня как президента (ФК "Томь") заботит будущее футбольного клуба, – цитирует "РИА Томск" Жвачкина. – Мы играли и играем сегодня. Мы решим вопрос в первом квартале следующего года – решим вопрос по задолженностям заработной платы. Легионеры команды получили статус свободных агентов – кто-то может самостоятельно найти себе работу, кто-то, может быть, останется на той зарплате, что мы предложим.

Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по 2 миллиона в месяц каждый? Если нет, у нас есть дубль, будет играть дубль за совершенно другие деньги.