Сергей Жвачкин: "Как я могу смотреть в глаза врачам, когда игроки "Томи" получают по 2 миллиона в месяц?"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пообещал, что "Томь" начнет выплачивать долги по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба в первом квартале 2017 года. Он допустил, что доигрывать сезон команда будет с молодежью и резервистами.
– Меня как президента (ФК "Томь") заботит будущее футбольного клуба, – цитирует "РИА Томск" Жвачкина. – Мы играли и играем сегодня. Мы решим вопрос в первом квартале следующего года – решим вопрос по задолженностям заработной платы. Легионеры команды получили статус свободных агентов – кто-то может самостоятельно найти себе работу, кто-то, может быть, останется на той зарплате, что мы предложим.
Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по 2 миллиона в месяц каждый? Если нет, у нас есть дубль, будет играть дубль за совершенно другие деньги.
Дополнительная информация
https://www.riatomsk.ru/article/20161224/zhvachkin-fk-tomj-nachnet-gasitj-dolgi-po-zarplate-v-i-kvartale-2017g/
Виктор Казак
Молодец Губернатор!!! Всё правильно. Так держать. Думаю эта ситуация шанс для молодых ребят. Наверное, Жвачкин сам так пробивался во времена Ельцина!
16:56
punch_s
Сколько помню Томь - у них никогда нет денег. Этим разговорам уже лет 5, не меньше. Напоминает раненое животное, которое уже давно пора пристрелить, чтобы не мучилось.
16:36
SS-1525-Sergey
Анти жив ... 13:40 +++ Посмотри на сколько Зенит сам покрывает свои расходы, и по всем раскладам является частным клубом. Во-вторых посмотри на акционеров, которые покрывают дефицит, но не более 30 млн $ иначе прибежит УЕФА со своим фейр-плей и будет наказывать, как Динамо своим толстым коротким и волосатым. Ведь у Динамо владельцем фактический владел ВТБ, а Зенитом Газпромбанк и в большей доле, у города до 3% акций. Со спонсорами ещё дела лучше обстоят, РЖД в Локо за надпись на футболке платит столько, что входит в десятку крупнейших, намного опережая Газпром за аналогичную на майке футболистов Зенита!
14:56
Солист Мак
Что за наглая ложь про зарплату учителей и врачей в 36 тысяч???? В провинции они и о 30ке не мечтают, 20 это максимум
14:46
RoyalHunter
Анти жив / Опять сказочки про социальную роль футбола. Во первых, большинство воинствующих фанатов на выборы вообще не ходят, так что ожидать от них "поджопника" на этих самых выборах, ну никак не стоит, а во вторых, есть пример - Белгородская область, в которой разом прикрыли все профессиональные футбольные клубы и н и ч е г о представьте, себе, абсолютно ничего не произошло: и губернатор остался тот же, и единая Россия выборы выиграла. Так что не надо ля-ля про "поджопники"// Больше того, если в конце года такой губернатор перед народом отчитается с конкретными цифрами, сколько на сэкономленные от содержания профессиональных клубов средства построено школ, больниц, дорог и в целом на соц. сферу, то он ещё больше голосов получит. 80% населения (а то и больше) проф. спорт не впился ни в одно место
14:19
RoyalHunter
alur66 +10000
14:15
Анти жив
Птицuk-------13:47-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------И что, была у Миллера зп 4 млн. в день, станет 20, на эту разницу и будет содержать свою любимую игрушку. Зп то ему земляк назначает, а земляк земляка в обиду не даст.
13:53
Анти жив
pojarniy Не на том экономишь! Ты вокруг себя оглянись. Сколько вы получаете , депутаты города, области, министры не чего для народа не делающие. Свою декларацию покажи и своих замов. А футбол и хоккей это народные виды спорта, если обидешь, можишь такую занозу получить, что поджопника получиш на ближайших выборах. 12:25--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Опять сказочки про социальную роль футбола. Во первых, большинство воинствующих фанатов на выборы вообще не ходят, так что ожидать от них "поджопника" на этих самых выборах, ну никак не стоит, а во вторых, есть пример - Белгородская область, в которой разом прикрыли все профессиональные футбольные клубы и н и ч е г о представьте, себе, абсолютно ничего не произошло: и губернатор остался тот же, и единая Россия выборы выиграла. Так что не надо ля-ля про "поджопники"
13:48
Птицuk
alur66 Вот когда наши горе-мастера будут получать как все работники страны-ну или в районе этого-стадионы начнут заполняться и к футболистам станут уважительно относиться. А получать бешеные деньги за то что один раз за сезон попал по мячу случайно-это идиотизм-и пора прекращать эту богодельню. Хочет ФЕДУН своим бездарностям бешеные зарплаты платить-ради бога-а тратить бюджетные средства надо только на детский спорт-остальные сами пусть крутятся. Пусть будет мало команд-но они будут настоящие-и играть будут в футбол а не сопли жевать на поле за народные бабки. 11:30 ---------------------- Так-то всё правильно, но есть и другой выход. Надо заставить Миллера выкупить у государства свой Зенит, раз он так к нему привязан, и пусть как Федун или Галицкий забавляется с ним на СВОИ денежки, а не за счёт учителей и врачей. Точно так же поступить с Томью и другими клубами.
13:47
Анти жив
SS-1525-Sergey Жорик Вартанов ...12:44 +++ У Бураино по контракту совсем другие цифры, но не суть. Просто деньги на Томь идут напрямую из бюджета, поэтому не было трат учителя могли и по 45 или 65 получать, как в других регионах! 13:26-------------------------------------------------------------------------------------------------------- А у Зенита они что из воздуха берутся, минуя бюджет?
13:40
SS-1525-Sergey
Жорик Вартанов ...12:44 +++ У Бураино по контракту совсем другие цифры, но не суть. Просто деньги на Томь идут напрямую из бюджета, поэтому не было трат учителя могли и по 45 или 65 получать, как в других регионах!
13:26
Жорик Вартанов
ну Миллер платя 5 млн. евро деревянному Чубе как то умудряется смотреть в глаза всей стране
12:44
Beard
точно...........денег нет,но ВЫ держитесь............или второй совет.................от нашего премьер-министра.....................Хотите зарабатывать – идите в бизнес
12:35
Санитар леса
Мне интересно, сколько получает господин губернатор и его коллеги? Ну а если по теме, то кто заставлял подписывать контракты с футболистами на такие суммы? Если денег нет на команду РФПЛ, то честнее будет играть с другими футболистами в ФНЛ или низших лигах. P.S. У нас в Ростове обычный врач или учитель мечтает о зарплате в 36 тысяч в месяц.
12:27
pojarniy
Не на том экономишь! Ты вокруг себя оглянись. Сколько вы получаете , депутаты города, области, министры не чего для народа не делающие. Свою декларацию покажи и своих замов. А футбол и хоккей это народные виды спорта, если обидешь, можишь такую занозу получить, что поджопника получиш на ближайших выборах.
12:25
Любитель Российског футбола
Мужик правильно сказал. 40 тысяч и хорош или осваивай другую специальнось если хочешь больше!!!
12:08
Семь ветров
Так должно быть с каждой бюджетной пилорамой. Ну и лимит наоборот развернуть - россиянину платить 10тыщ рублей, плюс бонусы за достижения, и никак иначе. ))
11:55
merzavcik82
Томь - давай до встречи в ФНЛ
11:33
alur66
Вот когда наши горе-мастера будут получать как все работники страны-ну или в районе этого-стадионы начнут заполняться и к футболистам станут уважительно относиться. А получать бешеные деньги за то что один раз за сезон попал по мячу случайно-это идиотизм-и пора прекращать эту богодельню. Хочет ФЕДУН своим бездарностям бешеные зарплаты платить-ради бога-а тратить бюджетные средства надо только на детский спорт-остальные сами пусть крутятся. Пусть будет мало команд-но они будут настоящие-и играть будут в футбол а не сопли жевать на поле за народные бабки.
11:30
БООЖ
А может доигрывать врачи и учителями, место то же займут 16-е, но хоть бабла срубят...
11:29
sanek7618
Это в год получается более 300т евро. Интересно, сколько получают игроки из стран, которые рядом с Россией в таблице коэффициентов УЕФА (Португалия, Украина, Бельгия , Турция, Чехия) ? В командах на последних строчках высших лиг.
11:19