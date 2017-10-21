Сергей Семак: "Уфа" должна была побеждать "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 14-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:2) отметил, что у его команды проблема при игре на стандартах. Специалист также добавил, что уфимцы должны были побеждать в этой встрече.

– Кротов вышел, чтобы усилить атаку, потому что мы проигрывали в два мяча, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – Заменил Тумасяна, так как у него была желтая, и мы понимали, что будем много атаковать, а соперник будет действовать на контратаках. Ниже опустился Живоглядов, потому что он обладает хорошей скоростью.

Результатом мы расстроены, так как у нас было много моментов, но футбол есть футбол. У нас также была проблема при игре на стандартах – два гола пропустили. Не смогли с этим разобраться, но в футболе все бывает.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Уфа"