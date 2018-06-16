Сергей Хусаинов: "Головин целеустремлен, у него таких срывов, как у Кокорина с Мамаевым, пока не предвидится"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" оценил уровень игры 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. По словам эксперта, игрок не затеряется в любой команде.



– Сейчас только ленивый не хвалит Александра Головина. Как бы он смотрелся на фоне французов и австралийцев?

– Точно не потерялся бы. Парень в порядке, да еще и прибавляет. А самое важное – у него с мозгами все в порядке. Головин целеустремлен, у него таких срывов, как у Кокорина с Мамаевым, пока не предвидится. Да и с наколками, татуировками он не особо дружит. Четко знает, чего он хочет. На фоне французов смотрелся бы достойно. Головин вообще ни в одной команде бы сейчас не затерялся.

Еще отмечу Дениса Черышева. Сложно сказать, почему он подвержен травмам. Но посмотрите на его исполнительское мастерство. В наших академиях такому точно не учат. Не тушуется, быстро принимает решение. Молодец! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Сергеем Хусаиновым