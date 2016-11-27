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Сборная России поздравила Александра Кержакова с днем рождения

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Сборная России обратилась к нападающему "Зениту" Александру Кержакову с поздравлением с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 34 года.

"Поздравляем с днем рождения лучшего бомбардира в истории российского футбола, "Зенита" и национальной сборной России Александра Кержакова! Крепкого здоровья, новых побед и еще больше классных голов", – гласит сообщение в Instagram национальной команды.

Напомним, что в игре группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива (2:0) Кержаков отметился голом, тем самым обновив рекорд российских бомбардиров. В зачете "Клуба 100" на счету футболиста теперь 233 забитых мяча.

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