Сборная России поздравила Александра Кержакова с днем рождения

Сборная России обратилась к нападающему "Зениту" Александру Кержакову с поздравлением с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 34 года.

"Поздравляем с днем рождения лучшего бомбардира в истории российского футбола, "Зенита" и национальной сборной России Александра Кержакова! Крепкого здоровья, новых побед и еще больше классных голов", – гласит сообщение в Instagram национальной команды.

Напомним, что в игре группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива (2:0) Кержаков отметился голом, тем самым обновив рекорд российских бомбардиров. В зачете "Клуба 100" на счету футболиста теперь 233 забитых мяча.