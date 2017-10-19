Самедов восстановится от травмы через 6 недель

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов выбыл из строя на 6 недель, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек красно-белых получил повреждение в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).

По словам главы медицинского департамента столичного клуба Михаила Вартапетова, углубленное медицинское обследование выявило у игрока частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.

Таким образом, полузащитник пропустит матчи чемпионата России против "Амкара" (21 октября, дома), "Ростова" (28 октября, на выезде), "Уфы" (5 ноября, дома) и "Краснодара" (18 ноября, на выезде), встречу 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (25 октября, дома), а также игру 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1 ноября, на выезде).

Напомним, в сезоне-2017/18 на клубном уровне Самедов принял участие в 13 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.