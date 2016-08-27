Леонид Слуцкий: "Любой команде будет тяжело в Томске"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Томью" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что игра получилась тяжелой. Также Слуцкий посетовал на то, что его команду по ходу встречи настигли кадровые проблемы.

– Очень сложная игра, очень сложная победа, – подчеркнул Слуцкий. Но у нас были кадровые проблемы, мы сделали две вынужденные замены, поле покинули Фернандес и Миланов. В кадровом плане оказалось неожиданно сложно. Но и соперник заставил нас приложить максимум усилий. Уверен, что любой команде будет тяжело в Томске.

– Пока неизвестно, что с Фернандесом?

– Пока мы до конца не понимаем, он получил удар в колено.