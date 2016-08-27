17:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Любой команде будет тяжело в Томске"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Томью" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что игра получилась тяжелой. Также Слуцкий посетовал на то, что его команду по ходу встречи настигли кадровые проблемы.

– Очень сложная игра, очень сложная победа, – подчеркнул Слуцкий. Но у нас были кадровые проблемы, мы сделали две вынужденные замены, поле покинули Фернандес и Миланов. В кадровом плане оказалось неожиданно сложно. Но и соперник заставил нас приложить максимум усилий. Уверен, что любой команде будет тяжело в Томске.

– Пока неизвестно, что с Фернандесом?

– Пока мы до конца не понимаем, он получил удар в колено.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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футбол2018

Да твоей команде и во Франции было тяжело.Есть такая профессия страну позорить!Скоро КОСМОС начнется!

17:36

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