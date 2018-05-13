Курбан Бердыев: "Я останусь в "Рубине", несмотря на финансовые сложности"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) заявил, что останется в команде, несмотря на финансовые сложности. Специалист видит перспективы развития, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Что удалось по итогам сезона? Нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию в плане того, что мы договорились с легионерами, 17 человек покинули команду, – отметил Бердыев. – В плане игры – у нас идут перестроения, и мы знаем, куда и как идти. Другой вопрос – будущий сезон, какова будет финансовая ситуация. Удастся ли нам сохранить игроков, кого-то приобрести.

– Если говорить о будущем, то в каком направлении вы видите развитие команды? И что нужно сделать в ближайшее время?

– Нам нужны футболисты, которые будут играть в наш футбол, прежде всего позиционная атака. У нас есть своя обойма, но хотелось бы еще усилиться. Радует то, что у нас в каждой игре есть моменты. Не один спонтанный, а несколько созданных. Реализация хромает, и это нужно стабилизировать.

– Ожидали, что "Рубин" окажется чуть ли не базовым клубом сборной России?

– Нет неожиданности, потому что та ситуация, которая сейчас, к сожалению, есть у Черчесова, – травмы игроков, защитников – к этому вела. Радует, что ребята за год прибавили, набрали форму.

– Вы будете рассматривать возможность работы в сборной, если поступит предложение? У Черчесова заканчивается контракт после чемпионата мира...

– Давайте не будем говорить на эту тему.

– Есть ли понимание, остаетесь ли вы в команде и какой дорогой пойдет "Рубин"?

– Да, я точно остаюсь, какая бы ни была финансовая ситуация. В следующем сезоне будем развиваться. Я говорил об усилении состава, что вовсе не означает необходимость больших финансовых вложений. У нас есть несколько достаточно хороших кандидатур, которые позволят усилиться.