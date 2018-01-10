"Казахский Месси" примет участие в сборе "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что нападающий "Тараза" Еркебулан Сейдахмет пройдет сбор вместе с уфимцами. Тренировки начнутся 14 января на Кипре и продлятся до 26 января.



– С большой долей вероятности Еркебулан появится у нас на сборе, – цитирует Газизова ГТК "Башкортостан". - Там будем смотреть. Он пройдет сборы с нашей командой. Сейчас чуть помолчим. Что-то соответствует действительности по этому игроку. Конечно, все это громко – "казахский Месси". Мне бы не хотелось его так называть. Да, мальчик талантливый.