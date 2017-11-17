21:21 | Футбол — РФПЛ

Хабаровские болельщики встретили ЦСКА в четыре утра

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Игроки ЦСКА прилетели в Хабаровск на матч 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском". По местному времени в городе сейчас 4 утра, однако армейцев все же встретили поклонники клуба.

Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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asupkow

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

21:57

spetrov

Хабаровчане молодцы!

21:50