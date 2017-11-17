Хабаровские болельщики встретили ЦСКА в четыре утра

Игроки ЦСКА прилетели в Хабаровск на матч 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском". По местному времени в городе сейчас 4 утра, однако армейцев все же встретили поклонники клуба.
Прибыли в Хабаровск! Несмотря на то, что здесь четыре утра, болельщики дождались возможности сфотографироваться с игроками 🔴🔵 #СКАЦСКА pic.twitter.com/zkA3Iv0jnc– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 ноября 2017 г.
Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
asupkow
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
21:57
spetrov
Хабаровчане молодцы!
21:50