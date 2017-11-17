Хабаровские болельщики встретили ЦСКА в четыре утра

Игроки ЦСКА прилетели в Хабаровск на матч 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском". По местному времени в городе сейчас 4 утра, однако армейцев все же встретили поклонники клуба.

Прибыли в Хабаровск! Несмотря на то, что здесь четыре утра, болельщики дождались возможности сфотографироваться с игроками 🔴🔵 #СКАЦСКА pic.twitter.com/zkA3Iv0jnc – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 ноября 2017 г.

Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.