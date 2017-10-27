21:35 | Футбол — РФПЛ

Гончаренко ушел с флеш-интервью после третьего вопроса об удалении

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала "Наш футбол" выразил мнение, что армейцы не заслужили поражения в матче чемпионата России против "Арсенала" (0:1). По ходу встречи в составе ЦСКА был удален Константин Кучаев. 

- Можно ли сказать, что удаление поменяло ход встречи?

- Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.

- Фол Кучаева действительно заслуживал второй желтой карточки?

- Нет, конечно.

- Если бы не это удаление, ЦСКА...

- Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса - все об удалении!

После этих слов Гончаренко досрочно завершил флеш-интервью.

Почему удален игрок ЦСКА?

Арсенал Т - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Vlafy

spetrov, а что не так? Если по форме и грубо, то по сути Папа73 всё правильно сказал.

22:05

Папа73

spetrov, вероятно, вы не смотрели матч ЦСКА-Зенит. Откровенное хамство и чувство безнаказанности! И вратарь республики как через всё поле бегал, чтобы судью обматерить! Он бы так на выходах играл на Кубке Конфедерации. Зажиревшие охамевшие псевдозвезды, показывающие в Лиге Чемпионов полную несостоятельность. Но они ведь не сами по себе так опустились. Явно есть тот, кто всё это покрывает. Ибо некому в России более не позволено, так грязно играть, а потом ещё набрасываться на судью, как это было в воскресенье. А сегодня вдруг удаление...

22:04

П_о_в_а_р

Бомбануло, лол.

22:01

rusfed 2.0

Проигрывать надо достойно. Да хоть 20 вопросов об одном и том же. Дело журналиста - спрашивать, твое - отвечать

21:57

Vastich

Журналист тролль какой-то))

21:55

spetrov

Папа73, вы хоть пытаетесь головой думать, когда такой бред несете? Или у вас думать нечем?

21:54

Папа73

Гончаренке сказали сверху, что можно играть, как безнаказанное быдло. С Зенитом прокатило, а тут вдруг удаление. Вот он и в недоумении пребывает.

21:53

spetrov

И правильно сделал. Как неоднократно говорят тренеры, к интервью тоже надо готовиться.

21:50

BeeBop

Chibisov...Полностью солидарен! Журналист специально провоцировал, но это его работа...А Виктор Михайлович заложник ситуации...

21:48

SpaMan

Бомбануло

21:47

van der sar

Ну,Гончаренко прав...

21:46

howard

Журналиста немного жаль, но честно говоря Гончаренко понять можно.

21:41