Гончаренко ушел с флеш-интервью после третьего вопроса об удалении

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала "Наш футбол" выразил мнение, что армейцы не заслужили поражения в матче чемпионата России против "Арсенала" (0:1). По ходу встречи в составе ЦСКА был удален Константин Кучаев.

- Можно ли сказать, что удаление поменяло ход встречи?

- Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.

- Фол Кучаева действительно заслуживал второй желтой карточки?

- Нет, конечно.

- Если бы не это удаление, ЦСКА...

- Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса - все об удалении!

После этих слов Гончаренко досрочно завершил флеш-интервью.

Почему удален игрок ЦСКА?