Гончаренко ушел с флеш-интервью после третьего вопроса об удалении

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала "Наш футбол" выразил мнение, что армейцы не заслужили поражения в матче чемпионата России против "Арсенала" (0:1). По ходу встречи в составе ЦСКА был удален Константин Кучаев.
- Можно ли сказать, что удаление поменяло ход встречи?
- Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.
- Фол Кучаева действительно заслуживал второй желтой карточки?
- Нет, конечно.
- Если бы не это удаление, ЦСКА...
- Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса - все об удалении!
После этих слов Гончаренко досрочно завершил флеш-интервью.
Vlafy
spetrov, а что не так? Если по форме и грубо, то по сути Папа73 всё правильно сказал.
22:05
Папа73
spetrov, вероятно, вы не смотрели матч ЦСКА-Зенит. Откровенное хамство и чувство безнаказанности! И вратарь республики как через всё поле бегал, чтобы судью обматерить! Он бы так на выходах играл на Кубке Конфедерации. Зажиревшие охамевшие псевдозвезды, показывающие в Лиге Чемпионов полную несостоятельность. Но они ведь не сами по себе так опустились. Явно есть тот, кто всё это покрывает. Ибо некому в России более не позволено, так грязно играть, а потом ещё набрасываться на судью, как это было в воскресенье. А сегодня вдруг удаление...
22:04
П_о_в_а_р
Бомбануло, лол.
22:01
rusfed 2.0
Проигрывать надо достойно. Да хоть 20 вопросов об одном и том же. Дело журналиста - спрашивать, твое - отвечать
21:57
Vastich
Журналист тролль какой-то))
21:55
spetrov
Папа73, вы хоть пытаетесь головой думать, когда такой бред несете? Или у вас думать нечем?
21:54
Папа73
Гончаренке сказали сверху, что можно играть, как безнаказанное быдло. С Зенитом прокатило, а тут вдруг удаление. Вот он и в недоумении пребывает.
21:53
spetrov
И правильно сделал. Как неоднократно говорят тренеры, к интервью тоже надо готовиться.
21:50
BeeBop
Chibisov...Полностью солидарен! Журналист специально провоцировал, но это его работа...А Виктор Михайлович заложник ситуации...
21:48
SpaMan
Бомбануло
21:47
van der sar
Ну,Гончаренко прав...
21:46
howard
Журналиста немного жаль, но честно говоря Гончаренко понять можно.
21:41