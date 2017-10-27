Почему удален игрок ЦСКА?

На 54-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА арбитр Сергей Лапочкин удалил полузащитника гостей Константина Кучаева, показав ему вторую желтую карточку. В том эпизоде во время атаки тульской команды Кучаев вместе с Георгием Щенниковым сначала с фолом остановил Александру Бурчану, а затем столкнулся с Сергеем Ткачевым и сбил его. Лапочкин решил, что этого достаточно, чтобы применить дисциплинарную санкцию и вынести предупреждение. Однако видеоповторы не убеждают в правоте судьи – все выглядит так, что следовало ограничиться штрафным ударом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА