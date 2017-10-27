Почему удален игрок ЦСКА?

На 54-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА арбитр Сергей Лапочкин удалил полузащитника гостей Константина Кучаева, показав ему вторую желтую карточку. В том эпизоде во время атаки тульской команды Кучаев вместе с Георгием Щенниковым сначала с фолом остановил Александру Бурчану, а затем столкнулся с Сергеем Ткачевым и сбил его. Лапочкин решил, что этого достаточно, чтобы применить дисциплинарную санкцию и вынести предупреждение. Однако видеоповторы не убеждают в правоте судьи – все выглядит так, что следовало ограничиться штрафным ударом. (Александр БОБРОВ)
- Георгий Щенников
- ЦСКА (футбол)
- Арсенал Тула
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Сергей Ткачев
- Константин Кучаев
- Александру Бурчану
к/б_вепрь
Ivenhoe Не подскажите, из какого города судья Лапочкин? Родился в Новомосковске...
21:34
yuri0018
Да была там карточка... Чё спорить. Играли мы как говно, и ничего бы не изменилось даже если б красной не было
21:34
wodan
old grumbler как наказывать игрока решает судья, а не репортер в ложе прессы по пивком.... 21:29_______________по пивком...?? не РУССКИЙ что ли???
21:32
old grumbler
как наказывать игрока решает судья, а не репортер в ложе прессы по пивком....
21:29
Ivenhoe
Не подскажите, из какого города судья Лапочкин?
21:28