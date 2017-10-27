21:23 | Футбол — РФПЛ

Почему удален игрок ЦСКА?

Эпизод с удалением Константина Кучаева. Эпизод с удалением Константина Кучаева. Эпизод с удалением Константина Кучаева. Эпизод с удалением Константина Кучаева. Эпизод с удалением Константина Кучаева. Эпизод с удалением Константина Кучаева. Эпизод с удалением Константина Кучаева.
Эпизод с удалением Константина Кучаева.
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На 54-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Арсенал"ЦСКА арбитр Сергей Лапочкин удалил полузащитника гостей Константина Кучаева, показав ему вторую желтую карточку. В том эпизоде во время атаки тульской команды Кучаев вместе с Георгием Щенниковым сначала с фолом остановил Александру Бурчану, а затем столкнулся с Сергеем Ткачевым и сбил его. Лапочкин решил, что этого достаточно, чтобы применить дисциплинарную санкцию и вынести предупреждение. Однако видеоповторы не убеждают в правоте судьи – все выглядит так, что следовало ограничиться штрафным ударом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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к/б_вепрь

Ivenhoe Не подскажите, из какого города судья Лапочкин? Родился в Новомосковске...

21:34

yuri0018

Да была там карточка... Чё спорить. Играли мы как говно, и ничего бы не изменилось даже если б красной не было

21:34

wodan

old grumbler как наказывать игрока решает судья, а не репортер в ложе прессы по пивком.... 21:29_______________по пивком...?? не РУССКИЙ что ли???

21:32

old grumbler

как наказывать игрока решает судья, а не репортер в ложе прессы по пивком....

21:29

Ivenhoe

Не подскажите, из какого города судья Лапочкин?

21:28