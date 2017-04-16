Георге Грозав: "Нелепый автогол все перечеркнул"

Полузащитник "Терека" Георге Грозав после поражения от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что справедливым результатом игры была бы ничья. Он добавил, что впереди в премьер-лиге игры, которые определят многое.

– Все шло к ничейному счету, в конце матча старались подловить соперника на контратаке, но этот нелепый автогол все перечеркнул, – приводит официальный сайт "Терека" слова Грозава. – Но это футбол, такое случается, к сожалению. Жалко, что упустили ничью. В весенней части чемпионата пока нечасто удается радовать своих болельщиков, но мы верим в лучшее. Впереди игры, которые определят многое. Надо готовиться к следующему матчу и реабилитироваться.