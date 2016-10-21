Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" сплоченный коллектив, но этого мало для достижения серьезного результата"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что для достижения результата команда должна проявить себя в матчах с командами, превосходящими пермяков по классу. Специалист рассчитывает, что его подопечные продемонстрируют качественный футбол с лидерами чемпионата России.

- Можно ли сказать, что команде только сейчас предстоит пройти настоящую проверку на прочность?

- У нас здоровый и сплоченный коллектив. Но для достижения сколько-нибудь серьезного результата этого мало. Еще нужен какой-то уровень мастерства. И это мастерство надо проявлять в матчах с командами, составленными из игроков более высокого класса. Сейчас мы едем в Краснодар, потом у нас домашний матч с "Ростовом" и выезды в Москву на игры с ЦСКА и "Спартаком". Очковый запас нам не закрывает глаза на те проблемы, которые есть.

- Команда прошла треть дистанции в лидерах турнира. Болельщики могут надеяться, что она и дальше будет делать все возможное, чтобы реализовать себя полностью?

- У слова "рухнуть" может быть два смысла. Рухнуть - по уровню готовности или по результатам. Сейчас нам предстоят матчи с российскими топ-клубами, и результат в играх с ними, конечно, непредсказуем. Мы не вправе говорить, что в этих поединках команда обязана набирать столько же очков, как это было в предыдущих играх. А вот с точки зрения уровня нашей подготовленности, полагаю, есть основания рассчитывать на то, что мы никуда не рухнем. Конечно, будут непростые игры, но, если говорить об уровне подготовленности и качестве игры, мы должны остаться примерно на том же уровне.