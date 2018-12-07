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Операция спасения. "Анжи" получил платеж от премьер-лиги

Болельщики "Анжи" ждут заключительного матча года со "Спартаком". Команда получила часть долгов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Болельщики "Анжи" ждут заключительного матча года со "Спартаком". Команда получила часть долгов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что РПЛ оказала финансовую помощь команде из Махачкалы. Ранее президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что его организация готова заранее выплатить "Анжи" сумму, которую клуб должен заработать по итогам сезона-2018/19.

– Премьер-лига уже оформила авансовый платеж "Анжи" в счет тех средств, которые мы должны заработать по договору с лигой за этот чемпионат России, – сказал Флегонтов. – Деньги уже поступили – потратили их на частичную выплату заработной платы сотрудникам клуба и футболистам. Сумма не такая большая, ее хватило на то, чтобы частично погасить долги. Этих средств уже нет.

– Решился ли вопрос с поиском спонсора?

– Нет – пока подвижек в этом вопросе нет. (Иван Торопцев)

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