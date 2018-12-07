Операция спасения. "Анжи" получил платеж от премьер-лиги

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что РПЛ оказала финансовую помощь команде из Махачкалы. Ранее президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что его организация готова заранее выплатить "Анжи" сумму, которую клуб должен заработать по итогам сезона-2018/19.

– Премьер-лига уже оформила авансовый платеж "Анжи" в счет тех средств, которые мы должны заработать по договору с лигой за этот чемпионат России, – сказал Флегонтов. – Деньги уже поступили – потратили их на частичную выплату заработной платы сотрудникам клуба и футболистам. Сумма не такая большая, ее хватило на то, чтобы частично погасить долги. Этих средств уже нет.

– Решился ли вопрос с поиском спонсора?

– Нет – пока подвижек в этом вопросе нет. (Иван Торопцев)

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