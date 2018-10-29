Экс-форвард ЦСКА Масалитин назвал, чего не хватает команде

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после домашнего поражения армейцев в воскресном матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2) в интервью "СЭ" рассказал, чего не хватает московскому клубу. Он также добавил, что удивился бы, если бы перед сезоном ему сказали, что красно-синие будут бороться за попадание в Лигу чемпионов.

– Что скажете об обороне – оба гола краснодарцы забили из центральной зоны?

– У новой защиты – Чернова, Бекао и Магнуссена еще не сложилось взаимопонимание. Сыгранности не видно, хотя прошел уже почти круг. Все они молоды, и чтобы притереться им не хватает опытного "дядьки", который скоординировал бы действия, в нужный момент подсказал бы и подстраховал бы.

– Кого еще не хватает?

– Игрока в опорной зоне, который срывал бы атаки соперника, каким был Вернблум. И связующего звена при переходе из обороны в атаку и обратно. Классные команды как "Рома" за счет этого армейцев ловят.

– Вырисовываются цели на новое трансферное окно?

– Напрашивается усиление в нападении, где одного Чалова не хватает. Либо нужно брать такого как Эрнандес, либо левоногого полузащитника, который укрепит фланг. Много опасностей соперники создают через левую зону армейцев. В ЦСКА переизбыток центральных полузащитников. Правую бровку закрывает Фернандес, слева Набабкин пытается, но не всегда получается.

– Ожидали, что после ухода Игнашевича, Березуцкого и Вернблума команда останется конкурентоспособной?

– Если бы перед сезоном мне сказали, что ЦСКА будет бороться за попадание в Лигу чемпионов, я удивился бы. Новичок Влашич стал лидером, Чалов начал забивать. Худо-бедно в нашем чемпионате это проходило, а в Европе за все ошибки наказывают. Во втором круге усилят ряд позиций, и ЦСКА предстанет совсем другим, более конкурентоспособным. В обороне точно исправится. (Евгений Белоусов)

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