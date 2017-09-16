Дубль Вандерсона помог "Краснодару" разгромить "Анжи"

В матче 10-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле крупно уступил "Краснодару" – 1:5. Дубль оформил Вандерсон Масиэл. Для бразильца эти голы стали первыми в составе "быков". Еще по мячу записали на свой счет Федор Смолов, Виктор Классон и Торнике Окриашвили.
Эта победа позволила "Краснодару" выйти на второе место в турнирной таблице. "Анжи" остался на 15-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Краснодар" – 1:5 (0:1)
Голы: Смолов, 39 (0:1). Классон, 55 (0:2). Вандерсон Масиэл, 67 (0:3). Вандерсон Масиэл, 71 (0:4). Полуяхтов, 77 - штрафной (1:4). Окриашвили, 79 (1:5).
"Анжи": Будаков, Данченко, Армаш, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 60), Афонин, Тетрашвили (Гулиев, 74), Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов, Прудников.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра (Окриашвили, 75), Газинский (Жигулев, 82), Классон (Вандерсон Масиэл, 64), Смолов.
Предупреждение: Маркелов, 88.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Сафьян (Москва), Богданов (Верея).
16 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:1 39' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/NdrMf6z754– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:3 67' Вандерсон pic.twitter.com/SjPDKr46n5– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:4 71' Вандерсон (дубль) pic.twitter.com/k0AlJ9sNHw– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
redgy
Краснодар пока использует отсутствие ЛЕ по полной.. Вышли на 1-2 место, а в главных новостях какой-то хал...
21:17
igogohruhru
Сделайте репортаж о том как Краснодар после этого сумел уехать из Махачкалы
21:01
shpasic
ну всё! теперь снова пойдут петь про искренний футбол и то, что они так "отмазались" за вылет из еврокубков.
20:55
Randomize
Лучше б эти быкозлы так с Црвеной Звездой играли.
20:55