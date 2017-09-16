Дубль Вандерсона помог "Краснодару" разгромить "Анжи"

В матче 10-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле крупно уступил "Краснодару" – 1:5. Дубль оформил Вандерсон Масиэл. Для бразильца эти голы стали первыми в составе "быков". Еще по мячу записали на свой счет Федор Смолов, Виктор Классон и Торнике Окриашвили.

Эта победа позволила "Краснодару" выйти на второе место в турнирной таблице. "Анжи" остался на 15-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Краснодар" – 1:5 (0:1)

Голы: Смолов, 39 (0:1). Классон, 55 (0:2). Вандерсон Масиэл, 67 (0:3). Вандерсон Масиэл, 71 (0:4). Полуяхтов, 77 - штрафной (1:4). Окриашвили, 79 (1:5).

"Анжи": Будаков, Данченко, Армаш, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 60), Афонин, Тетрашвили (Гулиев, 74), Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов, Прудников.

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра (Окриашвили, 75), Газинский (Жигулев, 82), Классон (Вандерсон Масиэл, 64), Смолов.

Предупреждение: Маркелов, 88.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Сафьян (Москва), Богданов (Верея).

16 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"