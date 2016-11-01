Денис Маслов: "Я бы не торопился с введением видеоповторов"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина в эксклюзивном интервью "СЭ" о введении видеоповторов для команд во время матча. По его словам, необходимо посоветоваться с судьями ФИФА и УЕФА.

- Два тура назад возникла спорная ситуация в матче "Краснодар" - "Амкар", в которой не удалось понять, пересек ли мяч линию ворот и гол не был засчитан, - начал Маслов. - Эта ситуация может стать драйвером процесса по введению видеоповторов. При внедрении такой системы, в первую очередь, необходимо учитывать мнения арбитров, ФИФА и УЕФА.

Что касается моего личного мнения, мне футбол нравится в том виде, в котором он есть сейчас. Спорные моменты, конечно, присутствуют, но тем и интересен футбол. После матча мы можем обсуждать какие-то нюансы. Вы только представьте, ввели видеоповторы. Идет матч 5 декабря. "Амкар" принимает футбольный клуб "Оренбург". Погода -10 градусов. Возник спорный момент. Тренер хочет посмотреть повтор и тратит на это три минуты, приходит к какому-то мнению, игра продолжается. И снова спорный момент. И снова та же схема. И так два-три раза.

А футболисты в это время при 10 градусах мороза просто стоят на поле. Все! Потеряна нить игры. В таком нововведении есть и плюсы, и минусы. Не знаю, насколько оно своевременно. Я бы не торопился с принятием такого решения. (Любовь КОНЯЕВА)