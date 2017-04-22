Букмекеры прогнозируют победу "Локомотива" над "Амкаром"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 24-й тур чемпионата России. В одном из них "Локомотив" принимает "Амкар". Встреча на черкизовской арене начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Амкар"

Коэффициенты Winline: П1 1,64 - Н 3,25 - П2 6,15

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 1:0. "У "Локо" впереди финал Кубка, надо к нему готовиться. "Амкар" в последнее время притормозил. Не особо результативный матч ожидаю".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0. "Амкар" сезон доигрывает, "Локо" же резко прибавил в апреле. Если Пермь не хочет просто завершать сезон в облегченном режиме, клубу надо побыстрее решать вопрос с продлением контрактов менеджмента (директоров Резвухина и Маслова) и тренера Гаджи Гаджиева".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Амкар" - в субботу, 22 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Квирквелия, Чорлука, В.Денисов - ТАРАСОВ, Баринов - Фарфан, Фернандеш, Ал.Миранчук - Ари.

"Амкар": Хомич - Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев - Огуде, Голь, Комолов - Бодул, ГАСИЛИН.

ПОТЕРИ: И.Денисов (дискв.), Игнатьев (под вопросом) - -.