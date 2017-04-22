Букмекеры отдают предпочтение "Тереку" в матче с "Анжи"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 24-й тур чемпионата России. В одном из них "Терек" принимает "Анжи". Встреча в Грозном начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Терек" – "Анжи"

Коэффициенты Winline: П1 1,93 - Н 3,06 - П2 4,25

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 1:1. "Анжи" нужны очки, "Тереку" уже ничего не нужно. Но это кавказское дерби, все будут биться за победу. Ставлю на ничью".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:2. "Анжи" победит. Анзор Амберкович Кавазашвили во главе клуба и селекционер Бубнов – это сила, которая в следующем сезоне приведет Махачкалку к еврокубкам".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Терек" - "Анжи" - в субботу, 22 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Плиев - Кузяев, Пирис - Митришев, Грозав, БЕРИША - БАЛЯЙ.

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Брызгалов, Мусалов - ЗАТАЛЛАХИ - Хубулов, Тетрашвили, Яковлев - Будковский, Асильдаров.

ПОТЕРИ: Мохаммади-Кешмарзи (травм.) - Жиров, Прудников (оба - под вопросом).