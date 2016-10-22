Букмекеры не верят в победу "Урала" над "Спартаком"

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Урал" – "Спартак". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" – "Спартак"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,13 – Н 3,39 – П2 1,99
Трансляция матча "Урал" – "Спартак" 22 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" – "Спартак".
Прямая трансляция матча "Урал" – "Спартак" 22 октября на канале, "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Урал" – "Спартак"
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:2. Если “Спартак” уже в этом сезоне мечтает всерьез побороться за золото, нельзя терять очки в матчах с соперниками, которые заметно уступают в классе. Кадровые проблемы значения не имеют. У “Спартака” и без Промеса с Зе Луишем хороших игроков достаточно.
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 1:1. Без Промеса “Спартак” еле-еле управился с “Ростовом”, играя в большинстве. Теперь нет и Зе Луиша. При таком раскладе увезти из Екатеринбурга три очка сродни чуду.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-12, 11 – 43.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
19 октября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Спартак"
|
2:0
|
8 декабря 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Урал"
|
2:0
|
1 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Урал"
|
0:1
|
28 февраля 2016 года
|
Товарищеский матч
|
"Спартак" – "Урал"
|
1:2
|
12 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Спартак"
|
0:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
* "Урал" лишь один раз выиграл у "Спартака" на своем поле. Это произошло в сезоне-2014/15, когда екатеринбуржцы победили 2:0. В остальных матчах семь раз выигрывал "Спартак", еще одна встреча завершилась вничью.
* В этом сезоне "Урал" в пяти домашних встречах набрал 4 очка (1 победа и 1 ничья). "Спартак" в 4 гостевых встречах пополнил свою копилку 7 очками (2 победы и 1 ничья).
ЦИТАТЫ
Рохус ШОХ, спортивный директор "Урала":
– Сколько будет существовать эта великая игра, столько будет и вопросов по судейству. Футбол соткан из ошибок, в том числе и судейских. Какой-то предвзятости я не вижу, поэтому чего нам бояться? Вот посмотрите: против "Зенита" было великолепное судейство, думаю, что такое же будет и со "Спартаком".
Квинси ПРОМЕС, нападающий "Спартака":
– Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА. Ценю ваши сообщения, спасибо за поддержку.