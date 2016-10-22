Букмекеры не верят в победу "Урала" над "Спартаком"

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Урал" – "Спартак". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,13 – Н 3,39 – П2 1,99

Трансляция матча "Урал" – "Спартак" 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Урал" – "Спартак" 22 октября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Урал" – "Спартак"

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:2. Если “Спартак” уже в этом сезоне мечтает всерьез побороться за золото, нельзя терять очки в матчах с соперниками, которые заметно уступают в классе. Кадровые проблемы значения не имеют. У “Спартака” и без Промеса с Зе Луишем хороших игроков достаточно.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 1:1. Без Промеса “Спартак” еле-еле управился с “Ростовом”, играя в большинстве. Теперь нет и Зе Луиша. При таком раскладе увезти из Екатеринбурга три очка сродни чуду.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-12, 11 – 43.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 19 октября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Спартак" 2:0 8 декабря 2014 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Урал" 2:0 1 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Урал" 0:1 28 февраля 2016 года Товарищеский матч "Спартак" – "Урал" 1:2 12 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Спартак" 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* "Урал" лишь один раз выиграл у "Спартака" на своем поле. Это произошло в сезоне-2014/15, когда екатеринбуржцы победили 2:0. В остальных матчах семь раз выигрывал "Спартак", еще одна встреча завершилась вничью.

* В этом сезоне "Урал" в пяти домашних встречах набрал 4 очка (1 победа и 1 ничья). "Спартак" в 4 гостевых встречах пополнил свою копилку 7 очками (2 победы и 1 ничья).

ЦИТАТЫ

Рохус ШОХ, спортивный директор "Урала":

– Сколько будет существовать эта великая игра, столько будет и вопросов по судейству. Футбол соткан из ошибок, в том числе и судейских. Какой-то предвзятости я не вижу, поэтому чего нам бояться? Вот посмотрите: против "Зенита" было великолепное судейство, думаю, что такое же будет и со "Спартаком".

Квинси ПРОМЕС, нападающий "Спартака":

– Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА. Ценю ваши сообщения, спасибо за поддержку.