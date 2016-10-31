Андрей Будогосский: "Мутко детально изучил 80 страниц моей программы"

Сразу после назначения руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал интервью "СЭ". Он пообещал, что в ближайшее время в департаменте произойдут кадровые изменения.
– Естественно, очень приятно, что мне оказано такое доверие. Я уже далеко не мальчик, и понимаю, какую ношу взваливаю, – признался Будогосский. – Спасибо за доверие руководителю российского футбола и сотрудникам аппарата РФС, кто поддержал мою кандидатуру.
– Вам удалось обсудить вашу программу действий с президентом РФС Виталием Мутко?
– Мы ее детально рассмотрели. Все 80 страниц. Виталий Леонтьевич с карандашом в руках внимательно прочитал каждую из них и обсудил со мной. Вник, не стал перекладывать на плечи подчиненных. Честно говоря, я был приятно удивлен.
– Состав сотрудников департамента сильно изменится?
– Безусловно, в департаменте произойдут кадровые изменения.
– На этой неделе состоится сбор судей премьер-лиги. Вы его будете проводить?
– Нет, но я приму в нем участие.
– Впервые за много-много лет?
– Да, меня на сборы не приглашали года три-четыре. В них давно не участвовал и председатель судейского комитета РФС Николай Левников. В этот раз я его лично пригласил. (Александр БОБРОВ)
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