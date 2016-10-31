Андрей Будогосский: "Мутко детально изучил 80 страниц моей программы"

21 мая 2003 года. Махачкала. "Анжи" – "Ростов" – 0:1. Судья скандального полуфинала Кубка России Валентин ИВАНОВ (слева), который смотрел повтор момента с помощью видеокамеры махачкалинцев, и инспектор Андрей БУДОГОССКИЙ. Фото Сергей РАСУЛОВ/NewsTeam

Сразу после назначения руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал интервью "СЭ". Он пообещал, что в ближайшее время в департаменте произойдут кадровые изменения.

– Естественно, очень приятно, что мне оказано такое доверие. Я уже далеко не мальчик, и понимаю, какую ношу взваливаю, – признался Будогосский. – Спасибо за доверие руководителю российского футбола и сотрудникам аппарата РФС, кто поддержал мою кандидатуру.

– Вам удалось обсудить вашу программу действий с президентом РФС Виталием Мутко?

– Мы ее детально рассмотрели. Все 80 страниц. Виталий Леонтьевич с карандашом в руках внимательно прочитал каждую из них и обсудил со мной. Вник, не стал перекладывать на плечи подчиненных. Честно говоря, я был приятно удивлен.

– Состав сотрудников департамента сильно изменится?

– Безусловно, в департаменте произойдут кадровые изменения.

– На этой неделе состоится сбор судей премьер-лиги. Вы его будете проводить?

– Нет, но я приму в нем участие.

– Впервые за много-много лет?

– Да, меня на сборы не приглашали года три-четыре. В них давно не участвовал и председатель судейского комитета РФС Николай Левников. В этот раз я его лично пригласил. (Александр БОБРОВ)

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