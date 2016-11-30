12:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Гришин: "Уходит ли Слуцкий из ЦСКА? Гинер знает ситуацию лучше"

0
0
0

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин не стал комментировать тему возможного ухода по собственному желанию главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

– Слуцкий покидает команду? – спросили Гришина в студии "Спорт ФМ".

– Не хочется комментировать слухи, я этим никогда не занимался. В клубе есть президент Евгений Леннорович Гинер, которому мы доверяем. Наверное, он знает ситуацию лучше. Эти вопросы глобальные лучше адресовать ему.

– То есть ждем завершения футбольного года?

– Конечно. Бывает, что кто-то кому-то не нравится и запускает слух, а все остальные подняли. Как говорится, знают двое – знают все.

 

Опрос

Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
голосовать

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/

0
0
0
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ