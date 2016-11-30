Александр Гришин: "Уходит ли Слуцкий из ЦСКА? Гинер знает ситуацию лучше"

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин не стал комментировать тему возможного ухода по собственному желанию главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

– Слуцкий покидает команду? – спросили Гришина в студии "Спорт ФМ".

– Не хочется комментировать слухи, я этим никогда не занимался. В клубе есть президент Евгений Леннорович Гинер, которому мы доверяем. Наверное, он знает ситуацию лучше. Эти вопросы глобальные лучше адресовать ему.

– То есть ждем завершения футбольного года?

– Конечно. Бывает, что кто-то кому-то не нравится и запускает слух, а все остальные подняли. Как говорится, знают двое – знают все.