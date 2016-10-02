15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Горшков: "Надеюсь, что против "Спартака" с первых минут сыграет Михаил Кержаков"

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Зенитовец Артем ДЗЮБА (справа) и спартаковец Квинси ПРОМЕС: будет ничья?"Зенит" - "Спартак": победит дружба?

Бывший тренер "Зенита" Александр Горшков в преддверии игры 9-го тура чемпионата России питерцев против "Спартака" отметил, что не будет болеть за кого-то конкретного. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– У "Спартака" и "Зенита" всегда заметен какой-то особенный настрой на встречи друг с другом, – сказал Горшков. – Красно-белые провели несколько ярких матчей, за исключением последних двух игр.

В стартовом составе "Зенита" хотелось бы видеть Михаила Кержакова, Жулиану, Шатова, Жиркова, Смольникова. В "Спартаке" – Промеса. Не думаю, что потеря Комбарова существенным образом отразится на результате игры. Вероятно, итогом борьбы в этот раз станет ничейный результат – 1:1. Болеть за кого-то конкретного не планирую, хочется увидеть красивый футбол. (Любовь КОНЯЕВА)

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