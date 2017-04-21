Зимой "Спартак" проявлял интерес к Ахмеду Мусе

Как стало известно "СЭ", зимой нападающий "Лестера" Ахмед Муса входил в список возможных приобретений "Спартака". Однако до конкретных переговоров дело не дошло. В итоге красно-белые остановили свой выбор на Луизе Адриану.

По нашим данным, 24-летний Муса не прочь вернуться в Россию летом. В Англии его дела складываются не лучшим образом. В нынешнем сезоне нигериец провел за "Лестер" 31 матч во всех турнирах и забил четыре гола.

Не исключен вариант, при котором летом ЦСКА выйдет на английский клуб с предложением по африканскому форварду. За армейский клуб Муса выступал с 2012 по 2016 год.