Жулинану: "Впервые провел 12 матчей за 25 дней сборов"

Полузащитник "Зенита" Жулиану подчеркнул, что подготовка к возобновлению сезона была сложной и довольно длительной. По словам хавбека, еще никогда в своей карьере он не проводил 12 товарищеских матчей за 25 дней сборов.

- Для вас эти сборы первые с Луческу. Какие впечатления? - вопрос Жулиану.

- Сложная и довольно длительная подготовка. Особенно если учесть, что был зимний отпуск. Но она - необходима. Поэтому приходится терпеть.

- Длинная пауза между осенней и весенней частью сезона - как к этому относитесь?

- В Бразилии только один подготовительный период, когда команды работают на сборах. Здесь - два. Но и отпусков столько же. С другой стороны, когда играл за "Днепр" на Украине, там было то же самое. Так что для меня в данном случае нет чего-то принципиально нового.

- Как восприняли 12 контрольных матчей за 25 дней сборов?

- Тоже непросто. Со мной во всяком случае такое впервые. Но у нашего тренера большой опыт такого рода подготовки. Выполняем все требования Мистера, мы ему полностью доверяем. И потом эти матчи очень помогают притереться новичкам. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полная версия интервью Жулиану