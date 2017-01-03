"Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро

Как стало известно "СЭ", "Зенит" заработает на продаже полузащитника Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 21 миллион евро. Сегодня, напомним, питерцы объявили о трансфере 27-летнего хавбека в китайский клуб. К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время.
Витсель перебрался в "Зенит" из "Бенфики" в 2012 году и провел за пять сезонов в Питере 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.
Специализированный сайт transfermarkt.de сейчас оценивает его в 20 миллионов евро. Контракт Витселя с сине-бело-голубыми истекал бы ближайшим летом.
Напомним, Витсель вел переговоры с "Ювентусом", но в последний момент передумал и принял предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По данным бельгийских СМИ, в Поднебесной он подпишет контракт на три года и будет получать 18 миллионов евро за сезон.
serzh.melnikov.2018
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19:54
ЮКИ
так его,по-моему,купили за 20!где же тут заработок,сплошные убытки?
19:50
punch_s
А если еще учесть курсовую разницу ЕВРО в 2012 и сейчас... Шик, блеск, красота! Ждем снижения цен на газ, и повышение пенсий)
19:50