"Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро

Как стало известно "СЭ", "Зенит" заработает на продаже полузащитника Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 21 миллион евро. Сегодня, напомним, питерцы объявили о трансфере 27-летнего хавбека в китайский клуб. К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время.

Витсель перебрался в "Зенит" из "Бенфики" в 2012 году и провел за пять сезонов в Питере 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Специализированный сайт transfermarkt.de сейчас оценивает его в 20 миллионов евро. Контракт Витселя с сине-бело-голубыми истекал бы ближайшим летом.

Напомним, Витсель вел переговоры с "Ювентусом", но в последний момент передумал и принял предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По данным бельгийских СМИ, в Поднебесной он подпишет контракт на три года и будет получать 18 миллионов евро за сезон.