19:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро

Аксель ВИТСЕЛЬ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Аксель ВИТСЕЛЬ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
0
0
0
2
 
Еще немногим более года назад "Зенит" нельзя было представить без ХАЛКА и Акселя ВИТСЕЛЯ. Но теперь они одни из главных лиц чемпионата Китая.Витсель: китайская невеста вместо "Старой синьоры"

Как стало известно "СЭ", "Зенит" заработает на продаже полузащитника Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 21 миллион евро. Сегодня, напомним, питерцы объявили о трансфере 27-летнего хавбека в китайский клуб. К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время.

Витсель перебрался в "Зенит" из "Бенфики" в 2012 году и провел за пять сезонов в Питере 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Специализированный сайт transfermarkt.de сейчас оценивает его в 20 миллионов евро. Контракт Витселя с сине-бело-голубыми истекал бы ближайшим летом.

Напомним, Витсель вел переговоры с "Ювентусом", но в последний момент передумал и принял предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По данным бельгийских СМИ, в Поднебесной он подпишет контракт на три года и будет получать 18 миллионов евро за сезон.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzh.melnikov.2018

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

19:54

ЮКИ

так его,по-моему,купили за 20!где же тут заработок,сплошные убытки?

19:50

punch_s

А если еще учесть курсовую разницу ЕВРО в 2012 и сейчас... Шик, блеск, красота! Ждем снижения цен на газ, и повышение пенсий)

19:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ