19:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" вышел в лидеры премьер-лиги по голам с пенальти

0
0
0
0
13

Жулиану забил восьмой пенальти в ворота соперников "Зенита" в чемпионате-2016/17 в матче 25-го тура против "Оренбурга" (1:0). Сине-бело-голубые вышли в лидеры турнира по успешно исполненным 11-метровым, обойдя "Локомотив", игроки которого реализовали семь пенальти из девяти. Бразилец сравнялся по числу голов с "точки" с Доменико Кришито (по три), еще по разу точными ударами отметились Александр Кержаков и Артем Дзюба. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" – "Зенит"

0
0
0
0
13
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

199

а иначе был бы в районе восьмого места.

20:27

waleriy

Это сколько денег заплачено?

20:19

zenit08

Vosstavshiy iz Bana-2 === Можно слегка переиначить поговорку: Не "нытьем" так катаньем.))))

20:15

zenit08

serzheo === Чо правда? А Спартак на втором месте по голам. Однако за 23 тура пробил только 1 пенальти. Не работает логика. Тащат ваш бомжатник, тащат внаглую, беспардонно. Думаю, даже ты это понимаешь. Отбрехиваешься так, по инерции.

20:14

Haiaxi

Хоть в чём-то лидер.

20:10

Hrenoid

serzheo, у тебя логика на 1 уровень выше амебы.

20:07

морпех

serzheo А еще Зенит больше всех голов забил, ибо самая атакующая команда, отсюда и пенальти. 19:51/////Прикольно!)))

19:56

serzheo

А еще Зенит больше всех голов забил, ибо самая атакующая команда, отсюда и пенальти.

19:51

Vosstavshiy iz Bana-2

Obl2007 Еще пять туров играть ... Минимум пять пеналей еще положат ...))) А если серьезно - это прям позор какой-то ... И еще хватает совести тявкать , что СПАРТАК тащат к чемпионству ... а то) в л\ч то надо как то попадать) не нытьем так так с пенальти)

19:46

Obl2007

Еще пять туров играть ... Минимум пять пеналей еще положат ...))) А если серьезно - это прям позор какой-то ... И еще хватает совести тявкать , что СПАРТАК тащат к чемпионству ...

19:38

баламошка

Красавцы!

19:38

Mark Krass

синит такой синит

19:38

James Gang

Кто бы сомневался...

19:35