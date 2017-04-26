"Зенит" вышел в лидеры премьер-лиги по голам с пенальти

Жулиану забил восьмой пенальти в ворота соперников "Зенита" в чемпионате-2016/17 в матче 25-го тура против "Оренбурга" (1:0). Сине-бело-голубые вышли в лидеры турнира по успешно исполненным 11-метровым, обойдя "Локомотив", игроки которого реализовали семь пенальти из девяти. Бразилец сравнялся по числу голов с "точки" с Доменико Кришито (по три), еще по разу точными ударами отметились Александр Кержаков и Артем Дзюба. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" – "Зенит"