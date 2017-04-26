"Зенит" вышел в лидеры премьер-лиги по голам с пенальти

Жулиану забил восьмой пенальти в ворота соперников "Зенита" в чемпионате-2016/17 в матче 25-го тура против "Оренбурга" (1:0). Сине-бело-голубые вышли в лидеры турнира по успешно исполненным 11-метровым, обойдя "Локомотив", игроки которого реализовали семь пенальти из девяти. Бразилец сравнялся по числу голов с "точки" с Доменико Кришито (по три), еще по разу точными ударами отметились Александр Кержаков и Артем Дзюба. (Кирилл БУРДАКОВ)
199
а иначе был бы в районе восьмого места.
20:27
waleriy
Это сколько денег заплачено?
20:19
zenit08
Vosstavshiy iz Bana-2 === Можно слегка переиначить поговорку: Не "нытьем" так катаньем.))))
20:15
zenit08
serzheo === Чо правда? А Спартак на втором месте по голам. Однако за 23 тура пробил только 1 пенальти. Не работает логика. Тащат ваш бомжатник, тащат внаглую, беспардонно. Думаю, даже ты это понимаешь. Отбрехиваешься так, по инерции.
20:14
Haiaxi
Хоть в чём-то лидер.
20:10
Hrenoid
serzheo, у тебя логика на 1 уровень выше амебы.
20:07
морпех
serzheo А еще Зенит больше всех голов забил, ибо самая атакующая команда, отсюда и пенальти. 19:51/////Прикольно!)))
19:56
serzheo
А еще Зенит больше всех голов забил, ибо самая атакующая команда, отсюда и пенальти.
19:51
Vosstavshiy iz Bana-2
Obl2007 Еще пять туров играть ... Минимум пять пеналей еще положат ...))) А если серьезно - это прям позор какой-то ... И еще хватает совести тявкать , что СПАРТАК тащат к чемпионству ... а то) в л\ч то надо как то попадать) не нытьем так так с пенальти)
19:46
Obl2007
Еще пять туров играть ... Минимум пять пеналей еще положат ...))) А если серьезно - это прям позор какой-то ... И еще хватает совести тявкать , что СПАРТАК тащат к чемпионству ...
19:38
баламошка
Красавцы!
19:38
Mark Krass
синит такой синит
19:38
James Gang
Кто бы сомневался...
19:35