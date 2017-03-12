"Зенит" уступил "Амкару"

"Амкар" в домашнем матче 19-го тура премьер-лига обыграл "Зенит". Победный гол на 33-й минуте забил полузащитник Роланд Гиголаев. Хозяева поднялись на пятое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые не забивают в третьем матче чемпионата России подряд.
У "Зенита" и ЦСКА теперь по 36 очков, но армейцы опережают питерцев по личным встречам (1:1 в Санкт-Петербурге, 0:0 в Москве). Обе команды на 5 очков отстают от лидирующего "Спартака", который сегодня примет "Анжи".
Отметим, что в начале встречи в Перми шел сильный снегопад.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Амкар" (Пермь) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: Гиголаев, 33.
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Огуде, Комолов, Гол, Гасилин (Йовичич, 60. Салугин, 90+5), Анене.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу (Юсупов, 69), Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).
Предупреждения: Комолов, 23. Занев, 27. Гасилин, 35. Хомич, 60. Гол, 73. Кришито, 77.
Судьи: ТУРБИН, Деушев, Кобзев (все Москва).
12 марта. Пермь. Стадион "Звезда".
Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АмкарЗенит 1:0 33' Роланд Гиголаев pic.twitter.com/9ucwHEc4uG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 марта 2017 г.
Басист
ov === Дружище конь, твой баттхерт смешон)) И зря ты Ростову заранее поражение в Манчестере записываешь, смотри, обломаешься))
13:39
fedor pavlovitsh
Пора тренера в Румынию или Донецк отправить вместе с Ивановичем, Кокориным и Дзюбой. К сожалению уровень игры Зенита сегодня тянет максимум на 8-10-е место в РФПЛ!!!! Верните Дика Адвоката, у него хотя-бы бойцовский характер!!!!
13:39
самарец
Зенит?)) и эта команда борется за звание лучшего футбольного коллектива нашей страны?))) Да над ними уже смеётся вся футбольная страна ))))
13:39
LV
Hvalitj Amkar - nichego ne ponimatj v futbole. A Luchesku nuzhno uhoditj v otstavku posle takogo! Hudshij matcha za posledneje vrenja
13:39
absentRUneta
Когда же погонят поганой метлой этого "вечно подающего надежды", сладенького и любителя погонять по встречке.
13:39
alex lav
У Амкара весь бюджет как одна зарплата Кокорина
13:39
Taiga42
Будем ждать как Анжи натянет шпартак
13:38
Obl2007
Комментатор - клон орлова ! Обстродался за зеню ! Стыдоба !
13:38
LV
A s chem vi pozdravljajete AMKAR???? Eto bil ne futbol voobsche, a kubok tretjej ligi Cheljabinskoj oblasti
13:38
duha1_1_1
Зенит сегодня сыграл очень мощно, но пермяки были значительно сильнее, мастеровитее, класснее. Бились до конца!!! Просто Амкар сегодня- команда значительно выше классом, чем Зенит
13:38
Знаток1964
А что теперь ответит Клоун Дзюба недоброжелателям?
13:37
Русский
День начался просто прекрасно!!!
13:37
Красно синий
Теперь пусть Анжи победит сегодня и будет интересно дальше.
13:37
LV
Spasibo Amkaru za chto? Za otstojnij tupoj futbol na otboj? Luchshe voobsche ne igratj, chem tak
13:36
DENsid
Амкару искренние поздравления, а игре Зенита так ничего и не изменилось с осени ! Три звезды матча : Амкар, Нету, Турбин )
13:36
Taiga42
ov.... завидуй молча ... все он знает
13:36
alur66
ЗЕНИТ по факту владел территорией и т.д. и т.п. Но ни остроты ни особого напора и желания у них не видно было. А у АМКАРА как обычно в домашних матчах желания и самоотдачи было через край. АМКАРУ-респект. А в ЗЕНИТЕ похоже смута какая-то. С таким составом и админресурсом и такие результаты-мятеж какой-то против тренера-да и только. А может сам тренер-ДЕРЬМО.
13:35
Красно синий
Вот лошары питерские...Бобла дохрена,а играют в 9 человек.Шатова и Кокорина заменить некем. Нету вообще дурачок. В атаке из пустых выбил,в защите не помешал...
13:35
Uzulius
Зенит как то бомжевато выглядит
13:35
FreDDy Kruger
Дави бомжей!!!!!!
13:35
LV
I Amkar ne molodci! Eto antifutbol
13:34
Taiga42
План на вечер Зенит просрал, Шпартак просрет, Ростов выиграет
13:34
Obl2007
Спасибо , АМКАР ! Спасибо , ГАДЖИЕВ ! Воткнули газовику ...
13:34
Басист
Айртон) === Чмока, ты снова днищенский РФПЛ не смотришь, по всему видать?))))
13:34
Seraffim
Когда с капитанской повязкой выходит Дзюба, всегда будет такой результат!
13:34
Уралмашевец
Луческу, Митрофанов, игру нет, но Вы держитесь...
13:34
shpasic
в говорили, что Зенит тянут к чемпионству, а Спартак топят))
13:34
ov
Ну и что? Снова будете кричать, что Ростов - народный клуб? Амкар - вот народный клуб! Кричите, что ростов хорошо играет дома: Амкар вообще не пропускает дома. Вообще! И в таблице выше. Кричите, что у ростова нет денег? Есть они и немалые, поверьте! А у Амкара - нет. Кричите, Ростов в европе жжет? Так это как посмотреть. Что вы прицепились к названию? Ростов, ростов. Это - Рубин. Тренеры, руководство, структуры, игроки. Рубин за даже большие достижение гнобили, а тут прям великие. Что великого-то? 1/8 ЛЕ, 4 победы, 6 ничьих, 4 поражения. Средьненько для игроков уровня национальных сборных и топ-клуба, к которым некоторые ростовские глоры его приписали. Ну, хотя они же му-жи-ки, а для му-жи-ков сойдет и это. Амкар, вот оно достояние России, а не ваш ростов. И Гаджиев - не хуже вашего четочника.
13:34
merniloskut
Бамжы были близки... Но оказались ещё ближе!)))
13:33
Вопреки
Ну вот и УМЕРЛА интрига... Сразу говорил, что приглашение пенсионера на 8-десятке, ЛУЧЕСКУ утопит питерского "гиганта" в болоте.. Спасибо "супер-менеджменту" газпромовскому все ищущему медийную личность, а не БОЛЬШИХ тренеров, коим является Бердыев и Гаджиев. Ну, как говорится, за что боролись...
13:33