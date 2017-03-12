13:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" уступил "Амкару"

Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
0
0
0
0
72

"Амкар" в домашнем матче 19-го тура премьер-лига обыграл "Зенит". Победный гол на 33-й минуте забил полузащитник Роланд Гиголаев. Хозяева поднялись на пятое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые не забивают в третьем матче чемпионата России подряд.

У "Зенита" и ЦСКА теперь по 36 очков, но армейцы опережают питерцев по личным встречам (1:1 в Санкт-Петербурге, 0:0 в Москве). Обе команды на 5 очков отстают от лидирующего "Спартака", который сегодня примет "Анжи".

Отметим, что в начале встречи в Перми шел сильный снегопад.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: Гиголаев, 33.

"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Огуде, Комолов, Гол, Гасилин (Йовичич, 60. Салугин, 90+5), Анене.

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу (Юсупов, 69), Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).

Предупреждения: Комолов, 23. Занев, 27. Гасилин, 35. Хомич, 60. Гол, 73. Кришито, 77.

Судьи: ТУРБИН, Деушев, Кобзев (все Москва).

12 марта. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
0
72
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (72)
Войти, чтобы оставить комментарий

Басист

ov === Дружище конь, твой баттхерт смешон)) И зря ты Ростову заранее поражение в Манчестере записываешь, смотри, обломаешься))

13:39

fedor pavlovitsh

Пора тренера в Румынию или Донецк отправить вместе с Ивановичем, Кокориным и Дзюбой. К сожалению уровень игры Зенита сегодня тянет максимум на 8-10-е место в РФПЛ!!!! Верните Дика Адвоката, у него хотя-бы бойцовский характер!!!!

13:39

самарец

Зенит?)) и эта команда борется за звание лучшего футбольного коллектива нашей страны?))) Да над ними уже смеётся вся футбольная страна ))))

13:39

LV

Hvalitj Amkar - nichego ne ponimatj v futbole. A Luchesku nuzhno uhoditj v otstavku posle takogo! Hudshij matcha za posledneje vrenja

13:39

absentRUneta

Когда же погонят поганой метлой этого "вечно подающего надежды", сладенького и любителя погонять по встречке.

13:39

alex lav

У Амкара весь бюджет как одна зарплата Кокорина

13:39

Taiga42

Будем ждать как Анжи натянет шпартак

13:38

Obl2007

Комментатор - клон орлова ! Обстродался за зеню ! Стыдоба !

13:38

LV

A s chem vi pozdravljajete AMKAR???? Eto bil ne futbol voobsche, a kubok tretjej ligi Cheljabinskoj oblasti

13:38

duha1_1_1

Зенит сегодня сыграл очень мощно, но пермяки были значительно сильнее, мастеровитее, класснее. Бились до конца!!! Просто Амкар сегодня- команда значительно выше классом, чем Зенит

13:38

Знаток1964

А что теперь ответит Клоун Дзюба недоброжелателям?

13:37

Русский

День начался просто прекрасно!!!

13:37

Красно синий

Теперь пусть Анжи победит сегодня и будет интересно дальше.

13:37

LV

Spasibo Amkaru za chto? Za otstojnij tupoj futbol na otboj? Luchshe voobsche ne igratj, chem tak

13:36

DENsid

Амкару искренние поздравления, а игре Зенита так ничего и не изменилось с осени ! Три звезды матча : Амкар, Нету, Турбин )

13:36

Taiga42

ov.... завидуй молча ... все он знает

13:36

alur66

ЗЕНИТ по факту владел территорией и т.д. и т.п. Но ни остроты ни особого напора и желания у них не видно было. А у АМКАРА как обычно в домашних матчах желания и самоотдачи было через край. АМКАРУ-респект. А в ЗЕНИТЕ похоже смута какая-то. С таким составом и админресурсом и такие результаты-мятеж какой-то против тренера-да и только. А может сам тренер-ДЕРЬМО.

13:35

Красно синий

Вот лошары питерские...Бобла дохрена,а играют в 9 человек.Шатова и Кокорина заменить некем. Нету вообще дурачок. В атаке из пустых выбил,в защите не помешал...

13:35

Uzulius

Зенит как то бомжевато выглядит

13:35

FreDDy Kruger

Дави бомжей!!!!!!

13:35

LV

I Amkar ne molodci! Eto antifutbol

13:34

Taiga42

План на вечер Зенит просрал, Шпартак просрет, Ростов выиграет

13:34

Obl2007

Спасибо , АМКАР ! Спасибо , ГАДЖИЕВ ! Воткнули газовику ...

13:34

Басист

Айртон) === Чмока, ты снова днищенский РФПЛ не смотришь, по всему видать?))))

13:34

Seraffim

Когда с капитанской повязкой выходит Дзюба, всегда будет такой результат!

13:34

Уралмашевец

Луческу, Митрофанов, игру нет, но Вы держитесь...

13:34

shpasic

в говорили, что Зенит тянут к чемпионству, а Спартак топят))

13:34

ov

Ну и что? Снова будете кричать, что Ростов - народный клуб? Амкар - вот народный клуб! Кричите, что ростов хорошо играет дома: Амкар вообще не пропускает дома. Вообще! И в таблице выше. Кричите, что у ростова нет денег? Есть они и немалые, поверьте! А у Амкара - нет. Кричите, Ростов в европе жжет? Так это как посмотреть. Что вы прицепились к названию? Ростов, ростов. Это - Рубин. Тренеры, руководство, структуры, игроки. Рубин за даже большие достижение гнобили, а тут прям великие. Что великого-то? 1/8 ЛЕ, 4 победы, 6 ничьих, 4 поражения. Средьненько для игроков уровня национальных сборных и топ-клуба, к которым некоторые ростовские глоры его приписали. Ну, хотя они же му-жи-ки, а для му-жи-ков сойдет и это. Амкар, вот оно достояние России, а не ваш ростов. И Гаджиев - не хуже вашего четочника.

13:34

merniloskut

Бамжы были близки... Но оказались ещё ближе!)))

13:33

Вопреки

Ну вот и УМЕРЛА интрига... Сразу говорил, что приглашение пенсионера на 8-десятке, ЛУЧЕСКУ утопит питерского "гиганта" в болоте.. Спасибо "супер-менеджменту" газпромовскому все ищущему медийную личность, а не БОЛЬШИХ тренеров, коим является Бердыев и Гаджиев. Ну, как говорится, за что боролись...

13:33

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ