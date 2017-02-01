"Зенит" сыграл вничью с "Оддом"

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с норвежским "Оддом". Подопечные Мирчи Луческу пропустили на 4-й минуте встречи, на 32-й гол в составе сине-бело-голубых забил Жулиану.

Товарищеский матч

"Одд" (Норвегия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: Нордквелле, 4 (1:0). Жулиану, 32 (1:1).

"Одд": Мюра, Рууд, Хаген, Семб Берге, Грегор, Бруберг (Мессуди, 61), Йенсен, Нордквелле, Младенович, Оксеан (Агдестейн, 76), Риски (Зехнини, 61).

"Зенит": Бабурин (Лодыгин, 46), Анюков (Юсупов, 46), Нету (Зуйков, 46. Данни, 65), Ломбертс (Кришито, 46), Чернов (Хави Гарсия, 46), Цаллагов (Жирков, 46), Жулиану (Шатов, 46), Могилевец (Маурисиу, 46), Молло (Эрнани, 46), Дзюба (Мак, 46), Джорджевич (Кокорин, 46).

Предупреждение: Кокорин, 90.

Судья: Нильсен (Норвегия).

1 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.

Трансляция матча "Одд" – "Зенит"