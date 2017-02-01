"Зенит" сыграл вничью с "Оддом"

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с норвежским "Оддом". Подопечные Мирчи Луческу пропустили на 4-й минуте встречи, на 32-й гол в составе сине-бело-голубых забил Жулиану.
Товарищеский матч
"Одд" (Норвегия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:1 (1:1)
Голы: Нордквелле, 4 (1:0). Жулиану, 32 (1:1).
"Одд": Мюра, Рууд, Хаген, Семб Берге, Грегор, Бруберг (Мессуди, 61), Йенсен, Нордквелле, Младенович, Оксеан (Агдестейн, 76), Риски (Зехнини, 61).
"Зенит": Бабурин (Лодыгин, 46), Анюков (Юсупов, 46), Нету (Зуйков, 46. Данни, 65), Ломбертс (Кришито, 46), Чернов (Хави Гарсия, 46), Цаллагов (Жирков, 46), Жулиану (Шатов, 46), Могилевец (Маурисиу, 46), Молло (Эрнани, 46), Дзюба (Мак, 46), Джорджевич (Кокорин, 46).
Предупреждение: Кокорин, 90.
Судья: Нильсен (Норвегия).
1 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.
ЗЮК
Gogy,срам-это твоё выходное-рабочее отверстие.
00:01
serenky25
Зенит сыграл вничью с кем? С мужиками с ЛФЛ северная лига? Не верю. Те сильнее.
22:20 1 февраля
spetrov
Выдумали команду и не смогли её обыграть. :)))
21:51 1 февраля
Gogy
Поваренок, ты-как специалист делать из дерьма конфетку, лучше пой оду Срамтаку
21:47 1 февраля
П_о_в_а_р
Позор. Выдумали команду и не смогли её обыграть. Куда тратятся народные деньги? Пенсионерка без пармезана хоть бы порадовалась успеху Зенита (над вымышленной командой). А тут не пармезана бабе Нюре, не победы деду Макару. А Дзюба карманы краденым баблом набил и смеётся. Грустно за страну.((
21:35 1 февраля
shpasic
Одд уже в тройке чемпионата Норвегии. и свой место Зениту уступать не собирается!
21:20 1 февраля
199
Лунёв сегодня в таблицу не смотрел, поэтому ничья, а если бы посмотрел может и в тройку попадут.
21:06 1 февраля
Mark Krass
С ТАКОЙ ИГРОЙ НЕМЫТЫЕ И В ТРОЙКУ НЕ ПОПАДУТ.Это не САХАР))
21:00 1 февраля
spetrov
Вот "Зенит" понимает значение футбольных примет, поэтому вовремя потерял ничего не значащее очко. :)
20:52 1 февраля
shpasic
сэкономили народные деньги на отечественных судей в чемпионате, пока Федун разбазаривает бюджет на товарищеских рефери))
20:32 1 февраля
SPFAN
Спартаааааааааааак!!!!
20:30 1 февраля
shpasic
и это ещё Кержаковы не играли!
20:29 1 февраля
Айртон
Без купленных судей даже Одд обыграть не способны!)) Где там многоникий Тони Старк?))
20:28 1 февраля
Митяй Антибомж
Полуторный состав Одда - это космос для бомжей ))
20:26 1 февраля