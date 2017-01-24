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"Зенит" становится фаворитом в борьбе за Раноккиа

Защитник "Интера" Андреа РАНОККИА. Фото AFP
Защитник "Интера" Андреа РАНОККИА. Фото AFP
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Как сообщили "СЭ" коллеги с телеканала Italia Uno, клуб из Санкт-Петербурга вышел в лидеры трансферной гонки за защитника "Интера" Андреа Раноккиа. Варианты 28-летнего футболиста с двумя клубами чемпионата Англии отпали. В серии A на итальянца претендуют "Болонья" и "Сассуоло", готовые взять его в аренду. Однако обе команды настаивают на том, чтобы половину зарплаты игрока (2,4 миллиона евро в год) выплачивали миланцы.

 
Андреа РАННОКИА.Андреа Раноккиа: от дедовщины до "полоски ткани"

На этом фоне "Зенит" выглядит фаворитом: сине-бело-голубые могут как арендовать Раноккиа до конца сезона с правом первоочередного выкупа, так и сразу приобрести права на него. Трансферная стоимость защитника оценивается в 7-8 миллионов евро. Итальянские телевизионщики считают высокой вероятность того, что сделка между "Интером" и "Зенитом" может быть заключена до конца января – петербуржцам остается уладить вопрос с самим футболистом.

В текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории". (Вячеслав КОРОТКИН)

 

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КОММЕНТАРИИ (34)
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Ясен-Красен!

Зенит отСассуоло. Впрочем, как обычно.

22:31

= Даль =

"Зенит" выиграл гонку за итальянца у "Сассуоло" - это всё, что нужно знать об этом трансфере, имхо

22:13

serzheo

Митяй Антибомж___ А ты думал Зенит - это плюшевый шишка?))) Будут кричать и правильно сделают. А, кстати, что там за оферы на саксонской лужайке ЦСКА из офшоров, а так же нефтедолларовые оферы Федуна? Или всё Ровно? Так и надо? )))

21:31

lihddt

Митяй Антибомж Это же надо столько наглости иметь, замутить афёру века с постройкой Распил-арены за бюджетный счёт и об огромных прибылях кричать ))======= стадион строится на городские деньги ,из бюджета города так что помолчи

21:30

ffk2007

нормальный игрок.

21:17

igorvasilevich

Да на фиг такое уг привозить в чемпионат России.

21:06

biggp1

Антибомж,москва - это ваще многовековая афера,а о прибылях огромных чтоб не покричать,если они есть?

21:03

Митяй Антибомж

Это же надо столько наглости иметь, замутить афёру века с постройкой Распил-арены за бюджетный счёт и об огромных прибылях кричать ))

20:58

Митяй Антибомж

Гаттузо зол! Петя ||||Так ведь никто не возмущается, что у тебя в голове дыра. А у нас за последние два года огромные прибыли. ***************** Гыы )) Ну такой клоун - слов нет )) Ваши огромные прибыли за два года есть ни что иное как часть бездонных многомиллиардных убылей времён гаспрёма ))

20:49

Jean4

Нет ну если 5 игр однозначно надо брать, это вам не какой-нибудь Луиз Адриано лавочник!

20:35

King's Bounty 999

Гаттузо зол! Петя ||||Так ведь никто не возмущается, что у тебя в голове дыра. А у нас за последние два года огромные прибыли. Ознакомься на сайте уефы ,если знаешь что это. _______ Золибой, ваша прибыль - бабки принудительного спонсора !

19:49

Гаттузо зол!

Петя ||||Так ведь никто не возмущается, что у тебя в голове дыра. А у нас за последние два года огромные прибыли. Ознакомься на сайте уефы ,если знаешь что это.

19:45

LemieuxMario

5 матчей в этом сезоне провел в чемпе италии!!!)) однозначно надо брать!))))

19:45

Ачирришни Ковеч

Нету на Ранокью меняют. нормально

19:29

Петя

Ещё бы не быть фаворитом, когда денег не мерено и все они из бюджета страны!

19:25

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

abs68 нет у нас ничего народного, у нас вообще ничего нет и никогда не было и не надо придумывать....Не Было.Спартак.Пока его рыбак не продал.)))

19:14

Гаттузо зол!

И да. Свиножорики тупо негодуэ. Смешно. Хотя , что с них взять кроме инсулина.////Так-то довольно странный защ. Подавал большие надежды, но потом стал играть жестко и коряво и весь свой талант практически завалил. Не могу сказать, что это будет плохое приобретение, играть умеет, но и минусов много. Настасич был бы лучше вариантом.

18:31

Гаттузо зол!

BATAMAN ////Ты будешь енто спрашивать после каждой покупки лега?

18:25

BATAMAN

А лимит уже отменили?

18:21

Gogy

foreverCSKAforever и тебя за рубль продадут, срамтачам на колбасу конскую, а скажут что, что ты всю жизнь ливером был поросячим...

18:19

shpasic

Жорик, что-то перепуталось, забесплатно только один космонавт из соседней галактики нашу сборную тренировал, а остальные-то удавят за копеечку.

17:58

foreverCSKAforever

Дзюбу за лям в Китай отправят, сами заявят, что за двадцать втюхали. И Раноккию прихватят, и фэйр-плей "соблюдут".

17:52

Жорик Вартанов

10)

17:51

Жорик Вартанов

asc0002 shpasic --- 5 Адриано в Спаме получает, а у Раноккия 2.4 до вычета налогов.___________ да че уж там, 1 получает Адриано, а чуба и кока за лимонад с пряниками играют

17:51

Гарик "внук Наташи" Попов

На фиг нам эта Раноккия, надо у Спама Луизу отжать.

17:43

shpasic

непорядок!

17:28

asc0002

shpasic --- 5 Адриано в Спаме получает, а у Раноккия 2.4 до вычета налогов.

17:24

shpasic

из статьи так и не понял, 2.4 миллиона - это вся зарплата или половина? хотя, для Зенита всё равно. пусть будет пять для ровного счёта.

17:04

Murarius

Не будет, Кришито в "Интер" сплавят.

17:02

БорщисалО

Ну и что, что ни кому не нужен, нужно брать!

17:00

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Материалы других СМИ