"Зенит" становится фаворитом в борьбе за Раноккиа

Как сообщили "СЭ" коллеги с телеканала Italia Uno, клуб из Санкт-Петербурга вышел в лидеры трансферной гонки за защитника "Интера" Андреа Раноккиа. Варианты 28-летнего футболиста с двумя клубами чемпионата Англии отпали. В серии A на итальянца претендуют "Болонья" и "Сассуоло", готовые взять его в аренду. Однако обе команды настаивают на том, чтобы половину зарплаты игрока (2,4 миллиона евро в год) выплачивали миланцы.

На этом фоне "Зенит" выглядит фаворитом: сине-бело-голубые могут как арендовать Раноккиа до конца сезона с правом первоочередного выкупа, так и сразу приобрести права на него. Трансферная стоимость защитника оценивается в 7-8 миллионов евро. Итальянские телевизионщики считают высокой вероятность того, что сделка между "Интером" и "Зенитом" может быть заключена до конца января – петербуржцам остается уладить вопрос с самим футболистом.

В текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории". (Вячеслав КОРОТКИН)