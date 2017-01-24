"Зенит" становится фаворитом в борьбе за Раноккиа

Как сообщили "СЭ" коллеги с телеканала Italia Uno, клуб из Санкт-Петербурга вышел в лидеры трансферной гонки за защитника "Интера" Андреа Раноккиа. Варианты 28-летнего футболиста с двумя клубами чемпионата Англии отпали. В серии A на итальянца претендуют "Болонья" и "Сассуоло", готовые взять его в аренду. Однако обе команды настаивают на том, чтобы половину зарплаты игрока (2,4 миллиона евро в год) выплачивали миланцы.
На этом фоне "Зенит" выглядит фаворитом: сине-бело-голубые могут как арендовать Раноккиа до конца сезона с правом первоочередного выкупа, так и сразу приобрести права на него. Трансферная стоимость защитника оценивается в 7-8 миллионов евро. Итальянские телевизионщики считают высокой вероятность того, что сделка между "Интером" и "Зенитом" может быть заключена до конца января – петербуржцам остается уладить вопрос с самим футболистом.
В текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории". (Вячеслав КОРОТКИН)
Ясен-Красен!
Зенит отСассуоло. Впрочем, как обычно.
22:31
= Даль =
"Зенит" выиграл гонку за итальянца у "Сассуоло" - это всё, что нужно знать об этом трансфере, имхо
22:13
serzheo
Митяй Антибомж___ А ты думал Зенит - это плюшевый шишка?))) Будут кричать и правильно сделают. А, кстати, что там за оферы на саксонской лужайке ЦСКА из офшоров, а так же нефтедолларовые оферы Федуна? Или всё Ровно? Так и надо? )))
21:31
lihddt
Митяй Антибомж Это же надо столько наглости иметь, замутить афёру века с постройкой Распил-арены за бюджетный счёт и об огромных прибылях кричать ))======= стадион строится на городские деньги ,из бюджета города так что помолчи
21:30
ffk2007
нормальный игрок.
21:17
igorvasilevich
Да на фиг такое уг привозить в чемпионат России.
21:06
biggp1
Антибомж,москва - это ваще многовековая афера,а о прибылях огромных чтоб не покричать,если они есть?
21:03
Митяй Антибомж
Это же надо столько наглости иметь, замутить афёру века с постройкой Распил-арены за бюджетный счёт и об огромных прибылях кричать ))
20:58
Митяй Антибомж
Гаттузо зол! Петя ||||Так ведь никто не возмущается, что у тебя в голове дыра. А у нас за последние два года огромные прибыли. ***************** Гыы )) Ну такой клоун - слов нет )) Ваши огромные прибыли за два года есть ни что иное как часть бездонных многомиллиардных убылей времён гаспрёма ))
20:49
Jean4
Нет ну если 5 игр однозначно надо брать, это вам не какой-нибудь Луиз Адриано лавочник!
20:35
King's Bounty 999
Гаттузо зол! Петя ||||Так ведь никто не возмущается, что у тебя в голове дыра. А у нас за последние два года огромные прибыли. Ознакомься на сайте уефы ,если знаешь что это. _______ Золибой, ваша прибыль - бабки принудительного спонсора !
19:49
Гаттузо зол!
Петя ||||Так ведь никто не возмущается, что у тебя в голове дыра. А у нас за последние два года огромные прибыли. Ознакомься на сайте уефы ,если знаешь что это.
19:45
LemieuxMario
5 матчей в этом сезоне провел в чемпе италии!!!)) однозначно надо брать!))))
19:45
Ачирришни Ковеч
Нету на Ранокью меняют. нормально
19:29
Петя
Ещё бы не быть фаворитом, когда денег не мерено и все они из бюджета страны!
19:25
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
abs68 нет у нас ничего народного, у нас вообще ничего нет и никогда не было и не надо придумывать....Не Было.Спартак.Пока его рыбак не продал.)))
19:14
Гаттузо зол!
И да. Свиножорики тупо негодуэ. Смешно. Хотя , что с них взять кроме инсулина.////Так-то довольно странный защ. Подавал большие надежды, но потом стал играть жестко и коряво и весь свой талант практически завалил. Не могу сказать, что это будет плохое приобретение, играть умеет, но и минусов много. Настасич был бы лучше вариантом.
18:31
Гаттузо зол!
BATAMAN ////Ты будешь енто спрашивать после каждой покупки лега?
18:25
BATAMAN
А лимит уже отменили?
18:21
Gogy
foreverCSKAforever и тебя за рубль продадут, срамтачам на колбасу конскую, а скажут что, что ты всю жизнь ливером был поросячим...
18:19
shpasic
Жорик, что-то перепуталось, забесплатно только один космонавт из соседней галактики нашу сборную тренировал, а остальные-то удавят за копеечку.
17:58
foreverCSKAforever
Дзюбу за лям в Китай отправят, сами заявят, что за двадцать втюхали. И Раноккию прихватят, и фэйр-плей "соблюдут".
17:52
Жорик Вартанов
10)
17:51
Жорик Вартанов
asc0002 shpasic --- 5 Адриано в Спаме получает, а у Раноккия 2.4 до вычета налогов.___________ да че уж там, 1 получает Адриано, а чуба и кока за лимонад с пряниками играют
17:51
Гарик "внук Наташи" Попов
На фиг нам эта Раноккия, надо у Спама Луизу отжать.
17:43
shpasic
непорядок!
17:28
asc0002
shpasic --- 5 Адриано в Спаме получает, а у Раноккия 2.4 до вычета налогов.
17:24
shpasic
из статьи так и не понял, 2.4 миллиона - это вся зарплата или половина? хотя, для Зенита всё равно. пусть будет пять для ровного счёта.
17:04
Murarius
Не будет, Кришито в "Интер" сплавят.
17:02
БорщисалО
Ну и что, что ни кому не нужен, нужно брать!
17:00