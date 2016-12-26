"Зенит" проявляет интерес к Молло

По информации "СЭ", "Зенит" рассматривает полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как "Марсель", "Монако", "Кан", "Гранада", "Нанси" и "Сент-Этьен". Сумма трансфера футболиста может составить три миллиона евро.

– Верна ли информация о том, что "Зенит" заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер? – вопрос главе совета директоров "Крыльев" Дмитрию Шляхтину.

– Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

– Ответ предполагает, что контакты по Молло между клубами были?

– Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило.

– По Цаллагову такая конкретика уже есть – клубы, по информации "СЭ", уже согласовали трансфер, теперь дело за обсуждением игроком и "Зенитом" личного контракта.

– Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею ввиду детали личного контракта. (Сергей ЕГОРОВ)