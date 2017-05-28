18:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" построит стадион на 20 тысяч мест в Санкт-Петербурге

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"Зенит" намерен построить новый стадион на 20 тысяч мест на окраине Купчино в Санкт-Петербурге, сообщает "Канонер". Арена будет использоваться клубом как резервная. Планы по строительству возникли в 2013 году, и "Зенит" не отказался от них после открытия нового стадиона на Крестовском острове. 

Кроме футбольного стадиона, на площади в 25 гектаров будет построена баскетбольная арена на 5 тысяч мест, несколько тренировочных полей, а также учебный корпус с гостиницей-интернатом. В данный момент ведется разработка проекта по планировке территории. Сроки строительства будут определены после утверждения этого документа.

 

Дополнительная информация

http://kanoner.com/2017/05/23/155171/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

Бабушки потеряли сознание

18:30

баламошка

Надо заместо Распилки что-то, ведь мировой памятник коррупции уже ветх и потихоньку топнет в болоте.

18:29

алЕкс

На "сдачу" от Крестовского? ))))))

18:28

Bibigon2000

Комс А этот за сколько, за 100 млрд?) -----------------не твое свинячье дело. у политрука в кармане посчитай,сколько он скомуниздил из закромов родины

18:27

Комс

А этот за сколько, за 100 млрд?)

18:25