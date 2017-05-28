"Зенит" построит стадион на 20 тысяч мест в Санкт-Петербурге

"Зенит" намерен построить новый стадион на 20 тысяч мест на окраине Купчино в Санкт-Петербурге, сообщает "Канонер". Арена будет использоваться клубом как резервная. Планы по строительству возникли в 2013 году, и "Зенит" не отказался от них после открытия нового стадиона на Крестовском острове.

Кроме футбольного стадиона, на площади в 25 гектаров будет построена баскетбольная арена на 5 тысяч мест, несколько тренировочных полей, а также учебный корпус с гостиницей-интернатом. В данный момент ведется разработка проекта по планировке территории. Сроки строительства будут определены после утверждения этого документа.