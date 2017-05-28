"Зенит" построит стадион на 20 тысяч мест в Санкт-Петербурге

"Зенит" намерен построить новый стадион на 20 тысяч мест на окраине Купчино в Санкт-Петербурге, сообщает "Канонер". Арена будет использоваться клубом как резервная. Планы по строительству возникли в 2013 году, и "Зенит" не отказался от них после открытия нового стадиона на Крестовском острове.
Кроме футбольного стадиона, на площади в 25 гектаров будет построена баскетбольная арена на 5 тысяч мест, несколько тренировочных полей, а также учебный корпус с гостиницей-интернатом. В данный момент ведется разработка проекта по планировке территории. Сроки строительства будут определены после утверждения этого документа.
rusfed 2.0
Бабушки потеряли сознание
18:30
баламошка
Надо заместо Распилки что-то, ведь мировой памятник коррупции уже ветх и потихоньку топнет в болоте.
18:29
алЕкс
На "сдачу" от Крестовского? ))))))
18:28
Bibigon2000
Комс А этот за сколько, за 100 млрд?) -----------------не твое свинячье дело. у политрука в кармане посчитай,сколько он скомуниздил из закромов родины
18:27
Комс
А этот за сколько, за 100 млрд?)
18:25