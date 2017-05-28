Луческу покинул "Зенит"

Как стало известно "СЭ", сотрудничество Мирчи Луческу с клубом из Санкт-Петербурга продолжено не будет.

71-летний специалист возглавил сине-бело-голубых перед сезоном-2016/17, заключив контракт на два года, но, по факту, отработав один.

Напомним, что главным претендентом на пост главного тренера "Зенита" является итальянец Роберто Манчини.

Решение по главному тренеру "Зенита" могут принять на следующей неделе //

Игорь Чугайнов: "Луческу выглядит профессором, уставшим от футбола" //

Игорь Смольников: "У игроков не было конфликтов с Луческу" //

Агент Луческу: "Мирча намерен доработать свой контракт с "Зенитом" //

Луческу покинет "Зенит". Манчини главный кандидат на пост тренера