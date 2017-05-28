Луческу покинул "Зенит"

Как стало известно "СЭ", сотрудничество Мирчи Луческу с клубом из Санкт-Петербурга продолжено не будет.
71-летний специалист возглавил сине-бело-голубых перед сезоном-2016/17, заключив контракт на два года, но, по факту, отработав один.
Напомним, что главным претендентом на пост главного тренера "Зенита" является итальянец Роберто Манчини.
Решение по главному тренеру "Зенита" могут принять на следующей неделе //
Игорь Чугайнов: "Луческу выглядит профессором, уставшим от футбола" //
Игорь Смольников: "У игроков не было конфликтов с Луческу" //
Агент Луческу: "Мирча намерен доработать свой контракт с "Зенитом" //
Луческу покинет "Зенит". Манчини главный кандидат на пост тренера
Свинству Бой!
Давай до свидания румын. Отличная новость.
21:30
лесоруб Федя
Дайте Мирче поработать! Мирчаверим!!! (почти (с))
21:25
199
Не забудьте предупредить Манчини, что до Хабаровска лететь восемь часов, а то потом неустойку придётся платить.
21:24
asc0002
Don -- В будущее твоего навозного свинарника точно заглянуть не смогу).
21:23
resifi
Вот это новости!
21:21
сп@рт@к
Человек 42 года непрерывно работал тренером! И тут его черт дернул прийти в Зенит...
21:19
БорщисалО
Трениришка?
21:13
П_о_в_а_р
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мирчу, вернись!!!!!!!!!
21:12
sailor1990
У Дзюбы спросите, какого тренера ему надо
21:12
vassel
расисты!!!!
21:04
foreverCSKAforever
*Шанхай Шеньхуа. До чего же трудные названия у этих скупщиков "флагманского" неликвида.
20:54
foreverCSKAforever
Ждем инфы, что он отказался от многомиллиардной неустойки, а Сунь Вынь Сунь Туда заплатил за его переход сотни миллионов евро.
20:52
grroznyi85
Привет агенту Луческу.)))
20:51
ziggy1976
эх,жаль...но, впрочем, прощай, унылый, порожняковый, но местами волне годный, уматной горе-кловун....нам будет тебя не хватать...)
20:51
Luchezarny
какая досада)))))))))))))))))))
20:49
Don
asc0002, а ты из своей помойки в будущее умеешь заглядывать?)
20:44
SP2
Только за посаженных на лавку без объяснения причин Ломбертса и Мака уже можно увольнять было давно! А ещё и Кокорин в составе и упорное нежелание ставить великолепно готового Кержакова.
20:44
budulay1974
В принципе это читалось. Все говорят что у Луческу нет отступных. Почему то я не верю в это. Не такой уж он( Луческу) дурак что бы подписывать контракт без отступных. Ну не поверю я в это. А раз Луческу уволили, то получается половина команды которая подбиралась по него будет уволена. Так как Манчини( самый предполагаемый вариант) играет и строет совсем другой футбол чем Луческу. А это же как всегда деньги и я так думаю очень не малые??? Как выкручиваться будет "Зенит"
20:43
Bibigon2000
Напомним, что главным претендентом на пост главного тренера "Зенита" является .....----------------------хряков и ишаков пронесло...
20:43
serenky25
Не хорошо поступили. Супер кубок выиграл. Бронзу взял. В евро кубках в плей офф прошел. В сдед .году вывел в лигу европы. И все при таком судействе.....Эх....вы.
20:42
= Даль =
Будулаю не дали поработать. Прикольные тренера у питерцев, думал лучше Виллаша Боаша клоуна не будет. Большая надежда на адекватность Фурсенко. Человек Кодекс футболиста придумал, а это о многом говорит.
20:39
King's Bounty IIII
Лютый! кокориных, дзюб, шатовых и прочую дрянь выгоняйте!!!! Обоср.ли хорошего тренера. Который к сожалению в силу возраста не смог поставить на место обнаглевших после рыжего физрука футболистов. __________ Да! Мирча еше возьмет золото. С нормальной командой !
20:38
rusfed 2.0
Какую неустойку бабушки должны будут заплатить ?
20:37
SIZ170
цыганский шабаш окончен...... алилуя....
20:36
Свинству Бой!
jpanin ////Тебе дали пинков и защечину. С тебя достаточно.
20:35
Букер
novic Одним критиком судей меньше. Манчини ныл везде где работал, так что не факт.
20:35
asc0002
Don Ныть будете вы, но в "Питере ныть" навечно. Ну ок)).
20:34
jpanin
Сколько отступных отдали ?
20:34
zenit08
А кто ныть будет? Кто будет валить ответственность на всех кроме себя? Ну.. я так не играю(
20:33
Свинству Бой!
\\\\
20:33