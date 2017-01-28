"Зенит" победил "Легию", Кокорин оформил дубль

"Зенит" на втором сборе в Испании в товарищеском матче победил "Легию" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Александр Кокорин.

Следующим соперником питерцев станет норвежский "Одд". Команды сыграют 1 февраля.

Аликанте (Испания)

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Легия" (Польша) - 2:0 (2:0)

Голы: Кокорин, 27 (1:0). Кокорин, 36 (2:0).

"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 46), Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиану (Данни, 65), Могилевец (Маурисиу, 46), Кокорин (Юсупов, 65), Дзюба.

"Легия": Маляж, Глоушек (Надь, 61), Домбровски (Червински, 46), Паздан (Брозь, 46), Енджейчик, Казаишвили (Урбански, 74), Йодловец (Александров, 74), Копчиньски, Радович (Шиманьский, 70), Хямяляйнен (Чима Чукву, 62), Гильерме (Кухарчик, 46).

Предупреждения: Маурисиу, 51. Кришито, 56.

28 января. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.