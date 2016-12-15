"Зенит" и "Атлетику Паранаэнсе" торгуются за Эрнани

По данным "СЭ", переход 22-летнего полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" в "Зенит" пока не состоялся. Причина – клубы не могут сойтись по сумме трансфера. Бразильская сторона запрашивает за игрока 10 миллионов евро, "Зенит" готов заплатить за него 8 миллионов. Переговоры в настоящее время продолжаются.

В то же время по сроку контракта Эрнани с "Зенитом" договоренность достигнута. Если сделка состоится, то полузащитник подпишет с сине-бело-голубыми соглашение на 5 лет.

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