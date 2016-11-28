11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вилков заменит Сельдякова на матче "Зенит" - "Уфа"

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Судья Михаил Вилков заменит Владимира Сельдякова на матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" - "Уфа", информирует пресс-служба РФС. О причинах замены рефери не сообщается. Встреча между петербуржцами и уфимцами состоится 30 ноября в Северной столице. Начало игры - в 19.30 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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onlywhitespartak

Ничего не стесняются , хотя чему тут удивляться вон бомжи со слюной у рта кричат что Николаев их убил этим офсайдом забыв при это пенальти и удаление Гарсии пенальти Гарсии на гранквисте и нарушение на смолове в начале матча , тут решили по полной ресурс включить , и хочу кстати заметить кто там кричит что мясу помогают то заметьте не одного пенальти не били в этом сезоне хотя нарушений много было

14:03

Тони Старк

Кстати прошу заметить,что "Фантастические твари" в большинстве своем именно за Спартак болеют.

14:00

Тони Старк

После матча в Грозном где судят мягко говоря странно всем стало понятно как тащат Спартак к золоту,что даже Кадырову и руководству Терека рот закрыли,ну не даром Симонян который так рьяно болеет за Спартак занимает пост вице-президента РФС!Николаев уже отрабатывает,в матче с ЦСКА руку Комбарова не увидел,вчера вне игры помощник не увидел,в Грозном при Будогоском судья отсудил во благо Спартаку,с Амкаром у ЦСКА конфуз случился из действий судьи,Ростов и удаление Кудряшова на мельницу Спартака.Почем золото Федун?Пока стране тычут на ошибки судьи в матче Зенит-Спартак люди не обращают внимание как после этого матча стали судить Спартак все спорные моменты трактуются в его пользу!

13:59

Подшипник

Вилков большой мастер.Это не какой-нибудь зеленый Иванов. Он очень тонко чувствует где можно,а где нельзя. Все сделает в лучшем виде.

13:23

Rosinant

С сегодняшнего дня (и до сегодняшнего дня, а так же и далее) во всех отделения судейской коллегии РФС продолжение фильма "Фантастические твари и где они обитают".

13:14

Русский

Всё понятно. Админресурс включается на полную ещё до перерыва. Минус 6 Мутко терпеть не намерен...

13:14

Долой марионеток-макларенеток

Вилков - хороший парень, придворный судья, практически

13:05

yuras65

На матч зенит-Спартак тоже поменяли судью. Судья-Иванов за этот матч хорошего бабла поднял.

12:56

Вопреки

Видите как оперативно МУТКО вмешивается... После провала в Краснодаре питерским нужен СВОЙ арбитр, который поправит их дела и сделает результат в матче менее затратным для хозяев... поскольку "Уфа" бы пободалась с халявщиками. Теперь все понятно, да господин Будогосский ?

12:23

Xen1um

Kirillyurrich, хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак на первом месте!!!

12:23

foreverCSKAforever

Как они оперативно сработали.

12:17

Kirillyurrich

убогим винтусам судишки подарили 6 очков отрыва, но и тут они хрюкат недовольно

12:11

mstia13

Тони Старк ты еще забыл добавить личный приказ Вернблуму и ХАви гарсии махать локтям до красной карточки)))

12:10

Xen1um

Тони Старк, убогие оправдания собственной несостоятельность, притянутые за уши, это удел слабаков

12:08

Тони Старк

lordblack Такое же убийство как в матче Уфа-Спартак?)Судя по судейству остальных 15 команд чемпионата у Спартака все судьи на довольствии,вот вчера бригада Николаева вне игры проморгала,в матче ЦСКА-Амкар и гол из вне игры пропустила и выход один на один левым свистком остановила,про Николаева который в матче Спартак-ЦСКА со своей бригадой не увидел или не захотел увидеть руку Комбарова,так что явно есть приказ с верху тащить Спартак к золоту и судьи его выполняют как отче наш.Вон даже в Тереке возмутились судейством,а это Грозный и Кадыров,так даже им намекнули не возмущаться,ведь Спартак должен стать чемпионом,а если он не может то Симонян,Николаев и Будогоский ему поможет!

11:57

shpasic

а замена Ганчаренки не произойдёт перед этим матчем?

11:55

lordblack

Будет убийство Уфы. Хотя этот селедкин тоже выкормыш газпромовский.

11:47

Luch-Energy

Это начало включения в чемпионскую гонку!

11:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ