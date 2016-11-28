Вилков заменит Сельдякова на матче "Зенит" - "Уфа"

Судья Михаил Вилков заменит Владимира Сельдякова на матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" - "Уфа", информирует пресс-служба РФС. О причинах замены рефери не сообщается. Встреча между петербуржцами и уфимцами состоится 30 ноября в Северной столице. Начало игры - в 19.30 по московскому времени.