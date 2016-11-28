Вилков заменит Сельдякова на матче "Зенит" - "Уфа"

Судья Михаил Вилков заменит Владимира Сельдякова на матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" - "Уфа", информирует пресс-служба РФС. О причинах замены рефери не сообщается. Встреча между петербуржцами и уфимцами состоится 30 ноября в Северной столице. Начало игры - в 19.30 по московскому времени.
onlywhitespartak
Ничего не стесняются , хотя чему тут удивляться вон бомжи со слюной у рта кричат что Николаев их убил этим офсайдом забыв при это пенальти и удаление Гарсии пенальти Гарсии на гранквисте и нарушение на смолове в начале матча , тут решили по полной ресурс включить , и хочу кстати заметить кто там кричит что мясу помогают то заметьте не одного пенальти не били в этом сезоне хотя нарушений много было
14:03
Тони Старк
Кстати прошу заметить,что "Фантастические твари" в большинстве своем именно за Спартак болеют.
14:00
Тони Старк
После матча в Грозном где судят мягко говоря странно всем стало понятно как тащат Спартак к золоту,что даже Кадырову и руководству Терека рот закрыли,ну не даром Симонян который так рьяно болеет за Спартак занимает пост вице-президента РФС!Николаев уже отрабатывает,в матче с ЦСКА руку Комбарова не увидел,вчера вне игры помощник не увидел,в Грозном при Будогоском судья отсудил во благо Спартаку,с Амкаром у ЦСКА конфуз случился из действий судьи,Ростов и удаление Кудряшова на мельницу Спартака.Почем золото Федун?Пока стране тычут на ошибки судьи в матче Зенит-Спартак люди не обращают внимание как после этого матча стали судить Спартак все спорные моменты трактуются в его пользу!
13:59
Подшипник
Вилков большой мастер.Это не какой-нибудь зеленый Иванов. Он очень тонко чувствует где можно,а где нельзя. Все сделает в лучшем виде.
13:23
Rosinant
С сегодняшнего дня (и до сегодняшнего дня, а так же и далее) во всех отделения судейской коллегии РФС продолжение фильма "Фантастические твари и где они обитают".
13:14
Русский
Всё понятно. Админресурс включается на полную ещё до перерыва. Минус 6 Мутко терпеть не намерен...
13:14
Долой марионеток-макларенеток
Вилков - хороший парень, придворный судья, практически
13:05
yuras65
На матч зенит-Спартак тоже поменяли судью. Судья-Иванов за этот матч хорошего бабла поднял.
12:56
Вопреки
Видите как оперативно МУТКО вмешивается... После провала в Краснодаре питерским нужен СВОЙ арбитр, который поправит их дела и сделает результат в матче менее затратным для хозяев... поскольку "Уфа" бы пободалась с халявщиками. Теперь все понятно, да господин Будогосский ?
12:23
Xen1um
Kirillyurrich, хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак на первом месте!!!
12:23
foreverCSKAforever
Как они оперативно сработали.
12:17
Kirillyurrich
убогим винтусам судишки подарили 6 очков отрыва, но и тут они хрюкат недовольно
12:11
mstia13
Тони Старк ты еще забыл добавить личный приказ Вернблуму и ХАви гарсии махать локтям до красной карточки)))
12:10
Xen1um
Тони Старк, убогие оправдания собственной несостоятельность, притянутые за уши, это удел слабаков
12:08
Тони Старк
lordblack Такое же убийство как в матче Уфа-Спартак?)Судя по судейству остальных 15 команд чемпионата у Спартака все судьи на довольствии,вот вчера бригада Николаева вне игры проморгала,в матче ЦСКА-Амкар и гол из вне игры пропустила и выход один на один левым свистком остановила,про Николаева который в матче Спартак-ЦСКА со своей бригадой не увидел или не захотел увидеть руку Комбарова,так что явно есть приказ с верху тащить Спартак к золоту и судьи его выполняют как отче наш.Вон даже в Тереке возмутились судейством,а это Грозный и Кадыров,так даже им намекнули не возмущаться,ведь Спартак должен стать чемпионом,а если он не может то Симонян,Николаев и Будогоский ему поможет!
11:57
shpasic
а замена Ганчаренки не произойдёт перед этим матчем?
11:55
lordblack
Будет убийство Уфы. Хотя этот селедкин тоже выкормыш газпромовский.
11:47
Luch-Energy
Это начало включения в чемпионскую гонку!
11:46