"Спартак" проводит тренировку на сборе в ОАЭ, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Во время занятия над стадионом "Зайед Спортс Сити" несколько минут кружили два военных вертолета. По словам сотрудников арены, подобные облеты случаются часто.

Вертолеты мешают тренировке "Спартака" pic.twitter.com/hSewfws9nW – СЭ Спартак (@spartak_se) 22 January 2017