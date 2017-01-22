10:18 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вертолеты мешают тренировке "Спартака"

0
0
0
21

"Спартак" проводит тренировку на сборе в ОАЭ, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Во время занятия над стадионом "Зайед Спортс Сити" несколько минут кружили два военных вертолета. По словам сотрудников арены, подобные облеты случаются часто.

0
0
0
21
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (21)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гантэр

А ведь чемпионство было близко.

14:49 22 января

YurovTheBest

всё, чемпионства теперь не видать...

13:27 22 января

Митяй Антибомж

ЗЮК zenkoly777 плохому танцору яйца мешают!!! _________________________________________________________________________________________________________ Тебе в подбородок упираются? ************ Бугага )) Жги, чувак!

12:23 22 января

Армеец-1

Плохим танцорам всегда что-то мешает.))))

12:16 22 января

Антиконь .

Это происки гинера с миллером!!! Хотя нет, гинер сейчас как церковная мышь!!!

12:13 22 января

BeeBop

Все, наконец-то причину нашли, если Спартак чемпионом не станет...Будут орать, что вертолеты команд-кокурентов просекли с воздуха разработку тактики и еще отвлекали от секретных упражнений...

12:00 22 января

Chepololloo

Гарик "внук Наташи" Попов Chepololloo___________Привет! Давно не пересекались Привет да я во время чемпа то не часто захожу ,а так сейчас не до убивания времени в чатах))

11:47 22 января

детлеф

в случае плохого старта будет отмазка.

11:44 22 января

Mamoru

Видимо раньше времени чемпионство отметили.

11:43 22 января

баламошка

Повезло глупым леталкам, что Глушаков их из пушки страшной не расстрелял.

11:35 22 января

Гарик "внук Наташи" Попов

Chepololloo___________Привет! Давно не пересекались.

11:29 22 января

Гарик "внук Наташи" Попов

Exsorsist Пукнули, когда ветер в сторону Спартака подул? Теперь полегчало? ))))))___________Ну да,немного отпустило,после ваших многочисленных пуков на наших ветках. Круговорот,чё)))

11:28 22 января

Chepololloo

Гаттузо зол! о петусь голубой проснулся. Вертолеты прелетели и РЕТУЗА поимели))))))))))))))))))))))

11:20 22 января

ЗЮК

Гаттузо зол!упа,в пердежах ты специалистка.

11:20 22 января

Exsorsist

Пукнули, когда ветер в сторону Спартака подул? Теперь полегчало? ))))))

11:19 22 января

ЗЮК

zenkoly777 плохому танцору яйца мешают!!! _________________________________________________________________________________________________________ Тебе в подбородок упираются?

11:17 22 января

Гаттузо зол!

свиньи сильно напе....ли, вертолеты прилетели!

11:14 22 января

Chepololloo

Гарик "внук Наташи" Попов Вот ведь...вертолёты. Надо пожаловаться,куда следует. Заговор! Происки конебомжей. Не Ты не прав ЭТО УЖЕ ТОМЬ с ТУЛЬСКИМ АРСЕНАЛОМ и анжи мутит МУТКИ ПРОТИВ СПАРТАЧЕЙ

11:06 22 января

Гарик "внук Наташи" Попов

Вот ведь...вертолёты. Надо пожаловаться,куда следует. Заговор! Происки конебомжей.

11:00 22 января

zenkoly777

плохому танцору яйца мешают!!!

10:57 22 января

сабзеро

Хорошо, видать, посидели накануне.

10:36 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ