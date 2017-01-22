"Спартак" проводит тренировку на сборе в ОАЭ, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Во время занятия над стадионом "Зайед Спортс Сити" несколько минут кружили два военных вертолета. По словам сотрудников арены, подобные облеты случаются часто.
Вертолеты мешают тренировке "Спартака" pic.twitter.com/hSewfws9nW– СЭ Спартак (@spartak_se) 22 January 2017
Гантэр
А ведь чемпионство было близко.
14:49 22 января
YurovTheBest
всё, чемпионства теперь не видать...
13:27 22 января
Митяй Антибомж
ЗЮК zenkoly777 плохому танцору яйца мешают!!! _________________________________________________________________________________________________________ Тебе в подбородок упираются? ************ Бугага )) Жги, чувак!
12:23 22 января
Армеец-1
Плохим танцорам всегда что-то мешает.))))
12:16 22 января
Антиконь .
Это происки гинера с миллером!!! Хотя нет, гинер сейчас как церковная мышь!!!
12:13 22 января
BeeBop
Все, наконец-то причину нашли, если Спартак чемпионом не станет...Будут орать, что вертолеты команд-кокурентов просекли с воздуха разработку тактики и еще отвлекали от секретных упражнений...
12:00 22 января
Chepololloo
Гарик "внук Наташи" Попов Chepololloo___________Привет! Давно не пересекались Привет да я во время чемпа то не часто захожу ,а так сейчас не до убивания времени в чатах))
11:47 22 января
детлеф
в случае плохого старта будет отмазка.
11:44 22 января
Mamoru
Видимо раньше времени чемпионство отметили.
11:43 22 января
баламошка
Повезло глупым леталкам, что Глушаков их из пушки страшной не расстрелял.
11:35 22 января
Гарик "внук Наташи" Попов
Chepololloo___________Привет! Давно не пересекались.
11:29 22 января
Гарик "внук Наташи" Попов
Exsorsist Пукнули, когда ветер в сторону Спартака подул? Теперь полегчало? ))))))___________Ну да,немного отпустило,после ваших многочисленных пуков на наших ветках. Круговорот,чё)))
11:28 22 января
Chepololloo
Гаттузо зол! о петусь голубой проснулся. Вертолеты прелетели и РЕТУЗА поимели))))))))))))))))))))))
11:20 22 января
ЗЮК
Гаттузо зол!упа,в пердежах ты специалистка.
11:20 22 января
Exsorsist
Пукнули, когда ветер в сторону Спартака подул? Теперь полегчало? ))))))
11:19 22 января
ЗЮК
zenkoly777 плохому танцору яйца мешают!!! _________________________________________________________________________________________________________ Тебе в подбородок упираются?
11:17 22 января
Гаттузо зол!
свиньи сильно напе....ли, вертолеты прилетели!
11:14 22 января
Chepololloo
Гарик "внук Наташи" Попов Вот ведь...вертолёты. Надо пожаловаться,куда следует. Заговор! Происки конебомжей. Не Ты не прав ЭТО УЖЕ ТОМЬ с ТУЛЬСКИМ АРСЕНАЛОМ и анжи мутит МУТКИ ПРОТИВ СПАРТАЧЕЙ
11:06 22 января
Гарик "внук Наташи" Попов
Вот ведь...вертолёты. Надо пожаловаться,куда следует. Заговор! Происки конебомжей.
11:00 22 января
zenkoly777
плохому танцору яйца мешают!!!
10:57 22 января
сабзеро
Хорошо, видать, посидели накануне.
10:36 22 января