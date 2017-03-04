18:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вернблум впервые удален в чемпионате России

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум на 69-й минуте домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" был удален с поля. Шведский хавбек получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Отметим также, что Вернблум, выступающий за армейский клуб с 2012 года, впервые удален в матчах чемпионата России. За пять лет в московском клубе он провел 133 встречи в РФПЛ и получил 61 желтую карточку.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mark Krass

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