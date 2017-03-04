Вернблум впервые удален в чемпионате России

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум на 69-й минуте домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" был удален с поля. Шведский хавбек получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Отметим также, что Вернблум, выступающий за армейский клуб с 2012 года, впервые удален в матчах чемпионата России. За пять лет в московском клубе он провел 133 встречи в РФПЛ и получил 61 желтую карточку.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"