Вернблум впервые удален в чемпионате России

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум на 69-й минуте домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" был удален с поля. Шведский хавбек получил две желтые карточки в течение пяти минут.
Отметим также, что Вернблум, выступающий за армейский клуб с 2012 года, впервые удален в матчах чемпионата России. За пять лет в московском клубе он провел 133 встречи в РФПЛ и получил 61 желтую карточку.
Mark Krass
Егорову приз от газпрёма за великолепное судейство. Он сделал всё что мог.
18:14
Плут
Теперь мистер опять будет гнать на судей!? Уже бесит это лядство...
18:05