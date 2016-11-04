Валерий Петраков: "Для легионеров "Спартака" минус 10 будет в диковинку"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед матчем 13-го тура премьер-лиги против "Спартака" отметил, что погодные условия, которые сейчас сложились в Сибири, являются нормальными для этого региона. Завтра во время матча ожидается снег и минус 10 градусов по Цельсию.

- Минус 10 для Сибири - это нормально, - заявил Петраков в эфире передачи НБФ. - Вы же знаете, в каком регионе мы живем. Для россиян из "Спартака", наверное, это будет нормально. А для ребят из Голландии или Бразилии это будет в диковинку. Посмотрим. Я не могу сказать, что погодные условия должны влиять на содержание игры. Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях.

Думаем над тем, как и играть. Планируем перестроить схему игры по сравнению с матчем против "Зенита". Конечно, нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу. На теоретическом занятии будем об этом говорить. Можно поставить и десять защитников. Но если они не будут отбирать мячи, то результата это не принесет. Защитники должны играть дисциплинированно с такими игроками.

Вы знаете мое отношение к "Спартаку". Со времен моей молодости, когда мы с "Торпедо" удачно играли против "Спартака", для меня этот матч остается принципиальным. В каком бы клубе я ни работал. Завтрашняя встреча не станет исключением. Для меня это большой раздражитель.