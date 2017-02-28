19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Непомнящий: "Луческу теряет нити управления "Зенитом"

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Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в передаче "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что не видит командных действий у игроков "Зенита". По его словам, главный тренер питерцев Мирча Луческу теряет нити управления над своими подопечными.

- Вылет из Лиги Европы поможет "Зениту" в чемпионате? Я с такой постановкой вопроса не согласен, - заявил Непомнящий. - Во-первых, это большая рана для игроков. Потому что они с хорошими амбициями, и это поражение не так уж легко для них пройдет. Во-вторых, мне, конечно, не совсем корректно говорить о работе Луческу, но мне кажется, что он теряет нити управления. 

Я не понимаю, что из себя сегодня представляет "Зенит". Я не вижу командных действий, не вижу того питерского духа, которым отличался "Зенит", когда работали Петржела, Адвокат. Тогда в составе было много ребят питерских. Сейчас команда прилично провела всего один тайм с "Андерлехтом", когда было забито много мячей. Я не вижу стержня в "Зените".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

А еще Мистер самого Шатова не расцеловал после больнички. Теперь стоит ему только косо глянуть на Кокорина, и песенка румына в Зените будет спета.

20:28

ЗЮК

Свинству Бой!,иди клиентов обслуживай,твой рот сам себя не выдрючит.

20:19

Slim Taller

Начнётся чемпионат и будет видно.кто теряет нити а у кого просто руки трясутся от старости и зависти.

20:18

Свинству Бой!

Ха-ха! А нэпомнющий еще не в доме престарелых? А может уже в санатории для...., но не будем о грустном. Будь здоров старикашка. Главное дыши глубже и пей кефир.

20:04

75serg75

Интересно узнать мнение на это великого Г.Орлова

19:58

Ботаникум

Таки бабос старику Пуческу капает ЕЖЕМЕСЯЧНО и хрен бы с этими "нитями управления"! А если и последует ПИНОК ПОД ЗАД, то его "смягчат" изрядной КОМПЕНСАЦИЕЙ и "цыганеску" ПО-ЛЮБОМУ окажется в ПЛЮСЕ!!!

19:35

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