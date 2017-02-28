Валерий Непомнящий: "Луческу теряет нити управления "Зенитом"

Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в передаче "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что не видит командных действий у игроков "Зенита". По его словам, главный тренер питерцев Мирча Луческу теряет нити управления над своими подопечными.

- Вылет из Лиги Европы поможет "Зениту" в чемпионате? Я с такой постановкой вопроса не согласен, - заявил Непомнящий. - Во-первых, это большая рана для игроков. Потому что они с хорошими амбициями, и это поражение не так уж легко для них пройдет. Во-вторых, мне, конечно, не совсем корректно говорить о работе Луческу, но мне кажется, что он теряет нити управления.

Я не понимаю, что из себя сегодня представляет "Зенит". Я не вижу командных действий, не вижу того питерского духа, которым отличался "Зенит", когда работали Петржела, Адвокат. Тогда в составе было много ребят питерских. Сейчас команда прилично провела всего один тайм с "Андерлехтом", когда было забито много мячей. Я не вижу стержня в "Зените".