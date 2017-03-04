Валерий Масалитин: "ЦСКА напомнил Бразилию на ЧМ-2002, но у нее были Роналдо, Ривалдо и Роналдинью"

Бывший нападаюющий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) армейцам не хватало точности в передачах.

– Если у ЦСКА и держался впереди мяч, то из 10 пасов 9 были неточными, - считает Масалитин. - Естественно, Оланаре оказалось непросто проявить свои лучшие качества. Проникающие передачи отсутствовали. Да, он старался, имел момент, но не использовал. В любом случае, его нельзя назвать статистом. Да, не получилось, но разве Кокорин или Дзюба себя проявили? Тоже – нет. А что ты сделаешь, когда мяч все время наверху? Знаете, кого мне напомнил ЦСКА?

– Интересно.

– Бразилию на чемпионате мира в Японии. Тогда бразильцы стояли сзади почти всей командой, а впереди шуровали Роналдо, Ривалдо и Роналдинью. Но те трое могли возить кого угодно! Вот в этом и заключается главное отличие. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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