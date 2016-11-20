Вадим Евсеев: "Тяжело тренироваться в минус двадцать"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде не удалось плодотворно подготовиться к этой встрече в связи с погодными условиями. Также Евсеев отметил, что команда играла организованно, не давая сопернику поднять головы, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Играли с достойной командой, – подчеркнул Евсеев. – Хотели победить, но произошло то, что произошло. У Шаваева перелом – то ли рука, то ли ключица. Почему так долго проводили замены? Милькович был не очень доволен, что его меняли. Если вы намекаете, что мы тянули время, то это не так. Плодотворно подготовиться к игре помешала погода – в Перми минус двадцать, тяжело тренироваться. А в манеж нас не пустили, потому что объект еще не сдан.

– Не жестковато ли играли команды?

– Это современный футбол. Мы играли плотно и организованно, не давали сопернику поднять головы.