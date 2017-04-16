В ворота "Спартака" следовало назначить пенальти

На 30-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" ошиблась бригада арбитров во главе с Александром Егоровым, не наказавшая красно-белых 11-метровым ударом. Спартаковский защитник Дмитрий Комбаров, находясь в своей штрафной, рукой прервал прострельную передачу Игоря Смольникова. Первый дополнительный ассистент Владимир Сельдяков, который отвечает за этот участок поля, не дал соответствующий сигнал Егорову – тот пенальти не назначил. (Александр БОБРОВ)
Почти
Пожалуй можно было. Ради интриги .
21:16
Почти
Следовало назначить пенальти.... Ради интриги ?
21:16
пошливы
Все российские клубы должны отказаться играть с Спартаком ввиду судейского беспредела. И согласиться, чтобы им засчитали поражение. Пускай уже повесят Спартаку и его коррупционерам на шеи чемпионские ВАГИНЫ. Иначе этот футбольный "фашизм" сам не уйдёт.
21:10
Vlаdimir
В матче с Уфой дали пенальти сказав, что рука была в неестественном положении. Если это так, то и сегодня нужно было давать. А так ни в матче с Уфой, ни сегодня игрок не мог убрать руку. Так что судьям нужно определиться с единой трактовкой подобных эпизодов.
21:10
Проба положительна
Да ладно вам!! Не ругайтесь!! Если бы была рука игрока Амкара, то пеналь чистый!! А если копыто...это ж не рука)
21:08
Obl2007
Плачте , девочки !)))
21:08
fullerist
Бобришко в своем репертуаре. В совершенно аналогичных ситуациях дает разные "рекомендации".
21:06
SS-1525-Sergey
Ха-ха-ха, на матч ТВ ещё бы слепого эксперта бы пригласили, а то игрок Спартака не мог руки убрать, если бы захотел, а поднять то их успел. Хусаин тоже ещё тот, правильно сказал, свиньи с копытами, а в правилах ничего не прописано про копыта, значит всё по правилам. С этим я согласен!
21:04
Obl2007
Что - то фамилии эксперта не вижу ... Вернее всего из СЭ-питер !)))
21:03
zlavon999
ахахахха лицо закрывал? вы серьезно?) пункт правил мне найдите такой как защита лица))) Не во дворе играем. Комбаров поднял руку он мог ее не выбрасывать, да и какая разица, мяч шел дальше, он изменил направлени, пеналь чистейший.
21:03
Korshun
был прострел, мяч после попадания в руку полетел не на центр штрафной а из нее, соответственно это точка
21:03
ks86
в питере ныть!
21:02
Wild Weasel
По Матч-ТВ только что эксперт сказал, что мяч попал в руку, которую убрать у Комбарова не было возможности - пенальти НЕ БЫЛО! В Питере - ныть!!! ))))))
21:01
delacrua
давай еще яица рукой прикрывать будем, в руку мяч попал - пенальти.
21:01
Джон....Сильвер
100% нет пенальти!
21:00
kpss
100 % пенальти
20:59
Obl2007
Какой пеналь?????? Это уже от злобы и бессилия такой вывод ))))))
20:58
panzerk
ну,тут зависит рука игрока какой команды )
20:56
delacrua
комбаров не смотрел на мяч! ты сам когда катишься, ручки в .опу засовываешь? кто статью эту написал - идиот!рука в естественном положении. мяч нашел руку.
20:56
Spchamp1979
Болельщик Зени подсуетился)
20:55
Айл би бэк
Это не пенальти, Комбаров прикрывал лицо.
20:54
genas
какой пенальти? в лежачего игрока бьёт....
20:53
waleriy
Глупости не говори , нет там ничего.
20:53