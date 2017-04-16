20:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В ворота "Спартака" следовало назначить пенальти

Эпизод с игрой рукой Комбарова. Эпизод с игрой рукой Комбарова. Эпизод с игрой рукой Комбарова. Эпизод с игрой рукой Комбарова.
Эпизод с игрой рукой Комбарова.
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На 30-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" "Зенит" ошиблась бригада арбитров во главе с Александром Егоровым, не наказавшая красно-белых 11-метровым ударом. Спартаковский защитник Дмитрий Комбаров, находясь в своей штрафной, рукой прервал прострельную передачу Игоря Смольникова. Первый дополнительный ассистент Владимир Сельдяков, который отвечает за этот участок поля, не дал соответствующий сигнал Егорову – тот пенальти не назначил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (23)
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Почти

Пожалуй можно было. Ради интриги .

21:16

Почти

Следовало назначить пенальти.... Ради интриги ?

21:16

пошливы

Все российские клубы должны отказаться играть с Спартаком ввиду судейского беспредела. И согласиться, чтобы им засчитали поражение. Пускай уже повесят Спартаку и его коррупционерам на шеи чемпионские ВАГИНЫ. Иначе этот футбольный "фашизм" сам не уйдёт.

21:10

Vlаdimir

В матче с Уфой дали пенальти сказав, что рука была в неестественном положении. Если это так, то и сегодня нужно было давать. А так ни в матче с Уфой, ни сегодня игрок не мог убрать руку. Так что судьям нужно определиться с единой трактовкой подобных эпизодов.

21:10

Проба положительна

Да ладно вам!! Не ругайтесь!! Если бы была рука игрока Амкара, то пеналь чистый!! А если копыто...это ж не рука)

21:08

Obl2007

Плачте , девочки !)))

21:08

fullerist

Бобришко в своем репертуаре. В совершенно аналогичных ситуациях дает разные "рекомендации".

21:06

SS-1525-Sergey

Ха-ха-ха, на матч ТВ ещё бы слепого эксперта бы пригласили, а то игрок Спартака не мог руки убрать, если бы захотел, а поднять то их успел. Хусаин тоже ещё тот, правильно сказал, свиньи с копытами, а в правилах ничего не прописано про копыта, значит всё по правилам. С этим я согласен!

21:04

Obl2007

Что - то фамилии эксперта не вижу ... Вернее всего из СЭ-питер !)))

21:03

zlavon999

ахахахха лицо закрывал? вы серьезно?) пункт правил мне найдите такой как защита лица))) Не во дворе играем. Комбаров поднял руку он мог ее не выбрасывать, да и какая разица, мяч шел дальше, он изменил направлени, пеналь чистейший.

21:03

Korshun

был прострел, мяч после попадания в руку полетел не на центр штрафной а из нее, соответственно это точка

21:03

ks86

в питере ныть!

21:02

Wild Weasel

По Матч-ТВ только что эксперт сказал, что мяч попал в руку, которую убрать у Комбарова не было возможности - пенальти НЕ БЫЛО! В Питере - ныть!!! ))))))

21:01

delacrua

давай еще яица рукой прикрывать будем, в руку мяч попал - пенальти.

21:01

Джон....Сильвер

100% нет пенальти!

21:00

kpss

100 % пенальти

20:59

Obl2007

Какой пеналь?????? Это уже от злобы и бессилия такой вывод ))))))

20:58

panzerk

ну,тут зависит рука игрока какой команды )

20:56

delacrua

комбаров не смотрел на мяч! ты сам когда катишься, ручки в .опу засовываешь? кто статью эту написал - идиот!рука в естественном положении. мяч нашел руку.

20:56

Spchamp1979

Болельщик Зени подсуетился)

20:55

Айл би бэк

Это не пенальти, Комбаров прикрывал лицо.

20:54

genas

какой пенальти? в лежачего игрока бьёт....

20:53

waleriy

Глупости не говори , нет там ничего.

20:53

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