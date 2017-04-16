В ворота "Спартака" следовало назначить пенальти

На 30-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" ошиблась бригада арбитров во главе с Александром Егоровым, не наказавшая красно-белых 11-метровым ударом. Спартаковский защитник Дмитрий Комбаров, находясь в своей штрафной, рукой прервал прострельную передачу Игоря Смольникова. Первый дополнительный ассистент Владимир Сельдяков, который отвечает за этот участок поля, не дал соответствующий сигнал Егорову – тот пенальти не назначил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"