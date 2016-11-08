В "Спартак" едут три африканца

По информации "СЭ", завтра к тренировкам в составе "Спартака" должны приступить три игрока с Черного континента. Ожидается, что все трое будут работать с молодежкой красно-белых, а решение по их судьбе примут по итогам просмотра, который, как ожидается, завершится в конце следующей недели.

Первый – Годвин Обадже, 19-летний нигерийский форвард из клуба "Вики Туристс", который с 18 забитыми голами стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Нигерии. Молодой исполнитель выступал за команду из города Баучи, которая финишировала в первенстве третьей вслед за "Энугу Рейнджерс" и "Риверс Юнайтед".

Второй – ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 16 матчей за белорусский клуб и забил один гол.

– В данный момент Диксон находится на просмотре в "Спартаке", – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы динамовцев. – Пока никакой конкретики относительно его возможного перехода нет. Сроки просмотра также не регламентированы.

И третий африканец – это, судя по всему, Джонатан Осабутей из ганского клуба "Тема Ют". Этот 18-летний нападающий входит в молодежную сборную Ганы.

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