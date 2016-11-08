В "Спартак" едут три африканца

По информации "СЭ", завтра к тренировкам в составе "Спартака" должны приступить три игрока с Черного континента. Ожидается, что все трое будут работать с молодежкой красно-белых, а решение по их судьбе примут по итогам просмотра, который, как ожидается, завершится в конце следующей недели.
Первый – Годвин Обадже, 19-летний нигерийский форвард из клуба "Вики Туристс", который с 18 забитыми голами стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Нигерии. Молодой исполнитель выступал за команду из города Баучи, которая финишировала в первенстве третьей вслед за "Энугу Рейнджерс" и "Риверс Юнайтед".
Второй – ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 16 матчей за белорусский клуб и забил один гол.
– В данный момент Диксон находится на просмотре в "Спартаке", – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы динамовцев. – Пока никакой конкретики относительно его возможного перехода нет. Сроки просмотра также не регламентированы.
И третий африканец – это, судя по всему, Джонатан Осабутей из ганского клуба "Тема Ют". Этот 18-летний нападающий входит в молодежную сборную Ганы.
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! Копье, барабан и яркие бусы в качестве бонуса за опт! И да. Три ящика бананиев..... __________________________ Бомжзолуп!
17:15
serzheo
lordblack___ Слушай умник, а зачем брать негров "на вырост" ? Они растут как-то по другому? Ни так как наши? Видимо в Африке какие-то особые теблетки для роста?))
17:14
Гаттузо зол!
Дурачок мясной, а африканскую деревню, как при Рюманцеве не прикупили случаем. Видно совсем захирел дубель у поросят.
17:12
James Gang
Времена "Мукунку, он хороший" вернулись...
17:12
Восставший из пепла
Сами делают все чтобы футбол превратился в спорт черных как бейсбол и ам. футбол. Белым осталось только тренировать. Там у чернокожих мозгов не хватает.
17:11
Очень плохой мальчик
Второй – ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 16 матчей за белорусский клуб и забил один гол.==================================================================Спасибо.Достоин.
17:11
Препод
Лучше бы наших молодых брали ! Все равно даже этих африканцев надо ещё год натаскивать !
17:10
lordblack
Дурачки с клавиатурами, вы посмотрите на возраст негретят, их трансферную стоимость и место назначения. Берут на просмотр в молодежный состав. Стрельнут - здорово, нет пойдут лесом. Думбии, Муссы так же брались на вырост.
17:09
blue-white!
Русский blue-white!, дык, народная команда, чего ты хотел!? 16:55_-----------Африки?))
17:05
NickNo
Так много зрителей на трибунах..
17:05
blue-white!
На Африканском авито нашли?))
17:04
Гаттузо зол!
Копье, барабан и яркие бусы в качестве бонуса за опт! И да. Три ящика бананиев.....
17:04
"Бардак" М.
Обадже, не берите - он страшненький!)))
17:01
Slim Taller
Вместе с Промесом и Зе Луишем будет настоящая русская колония.А чёрная это потому что Лукойл нефть добывает.
16:57
Exsorsist
Одно себе возьмут, остальных, которые не подойдут, в ЦСКА и Зенит.))))
16:57
Русский
blue-white!, дык, народная команда, чего ты хотел!?
16:55
serzheo
Подождите пацаны, ща лимит отменят, и мы все накушаемся, в полной мере. Все, без исключения. Хотели "конкуренции" - нате... ешьте ее с кашей...
16:55
blue-white!
В Спартаке всегда будут негры!
16:55
Meddle
Оптовая распродажа началась?
16:54
blue-white!
Усе, хватит, чирканули статейку не о Спартаке, чтобы после сразу 3 накалякать и вывесить на главную...)))
16:54
old grumbler
Рад за Москву зачем на Русских пацанов тратится хватит и африканских они подешевле и помастеровитее будут...
16:49
old grumbler
С ними Спартак точно станет народной командой... Африки...
16:48
Русский
Чёрный в команде должен быть один!!! Вот вам моё окончательное ИМХО! Остальных пусть хоть даже и сожрут в таком случае...
16:48
old grumbler
С ними Спартак непременно станет народной командой России...
16:46
pashkovskiy a.a.
НЕГР В БЕЛАРУСИИ СЫГРАЛ 16 МАТЧЕЙ,1 ГОЛ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))СКОЛЬКО ОН ОРЕНБУРГУ ЗАБЬЕТ????))))))))
16:46
Русский
Кто селекцией Спартака занимается? Я, конечно, не расист, но такими темпами скоро им стану! Какого х.., уважаемые, вы творите? И зачем создавался фарм-клуб в ФНЛ??? Чтобы негров оптом свозить, не обращая внимание на молодых пацанов???
16:46
БорщисалО
Прочитав статью усталый Дзюба злобно грызет ногти...
16:44
rossoneri
Звучит как угроза
16:44
Русский
Фалькао к нам не поедет, епт... (с)
16:44
паоло росси
в наших цветах нету черного!
16:43