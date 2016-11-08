16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В "Спартак" едут три африканца

Потенциальные новички "Спартака": Годвин ОБАДЖЕ и Диксон АФОАКВА. Фото "СЭ"
Потенциальные новички "Спартака": Годвин ОБАДЖЕ и Диксон АФОАКВА. Фото "СЭ"
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По информации "СЭ", завтра к тренировкам в составе "Спартака" должны приступить три игрока с Черного континента. Ожидается, что все трое будут работать с молодежкой красно-белых, а решение по их судьбе примут по итогам просмотра, который, как ожидается, завершится в конце следующей недели.

 
Годвин ОБАДЖЕ.Что за африканец собрался в "Спартак"

Первый – Годвин Обадже, 19-летний нигерийский форвард из клуба "Вики Туристс", который с 18 забитыми голами стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Нигерии. Молодой исполнитель выступал за команду из города Баучи, которая финишировала в первенстве третьей вслед за "Энугу Рейнджерс" и "Риверс Юнайтед".

Второй – ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 16 матчей за белорусский клуб и забил один гол.

– В данный момент Диксон находится на просмотре в "Спартаке", – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы динамовцев. – Пока никакой конкретики относительно его возможного перехода нет. Сроки просмотра также не регламентированы.

И третий африканец – это, судя по всему, Джонатан Осабутей из ганского клуба "Тема Ют". Этот 18-летний нападающий входит в молодежную сборную Ганы.

Леонид Федун: "Спартаку" нужен молодой большой нападающий"

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КОММЕНТАРИИ (45)
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King's Bounty IIII

Гаттузо зол! Копье, барабан и яркие бусы в качестве бонуса за опт! И да. Три ящика бананиев..... __________________________ Бомжзолуп!

17:15

serzheo

lordblack___ Слушай умник, а зачем брать негров "на вырост" ? Они растут как-то по другому? Ни так как наши? Видимо в Африке какие-то особые теблетки для роста?))

17:14

Гаттузо зол!

Дурачок мясной, а африканскую деревню, как при Рюманцеве не прикупили случаем. Видно совсем захирел дубель у поросят.

17:12

James Gang

Времена "Мукунку, он хороший" вернулись...

17:12

Восставший из пепла

Сами делают все чтобы футбол превратился в спорт черных как бейсбол и ам. футбол. Белым осталось только тренировать. Там у чернокожих мозгов не хватает.

17:11

Очень плохой мальчик

Второй – ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 16 матчей за белорусский клуб и забил один гол.==================================================================Спасибо.Достоин.

17:11

Препод

Лучше бы наших молодых брали ! Все равно даже этих африканцев надо ещё год натаскивать !

17:10

lordblack

Дурачки с клавиатурами, вы посмотрите на возраст негретят, их трансферную стоимость и место назначения. Берут на просмотр в молодежный состав. Стрельнут - здорово, нет пойдут лесом. Думбии, Муссы так же брались на вырост.

17:09

blue-white!

Русский blue-white!, дык, народная команда, чего ты хотел!? 16:55_-----------Африки?))

17:05

NickNo

Так много зрителей на трибунах..

17:05

blue-white!

На Африканском авито нашли?))

17:04

Гаттузо зол!

Копье, барабан и яркие бусы в качестве бонуса за опт! И да. Три ящика бананиев.....

17:04

"Бардак" М.

Обадже, не берите - он страшненький!)))

17:01

Slim Taller

Вместе с Промесом и Зе Луишем будет настоящая русская колония.А чёрная это потому что Лукойл нефть добывает.

16:57

Exsorsist

Одно себе возьмут, остальных, которые не подойдут, в ЦСКА и Зенит.))))

16:57

Русский

blue-white!, дык, народная команда, чего ты хотел!?

16:55

serzheo

Подождите пацаны, ща лимит отменят, и мы все накушаемся, в полной мере. Все, без исключения. Хотели "конкуренции" - нате... ешьте ее с кашей...

16:55

blue-white!

В Спартаке всегда будут негры!

16:55

Meddle

Оптовая распродажа началась?

16:54

blue-white!

Усе, хватит, чирканули статейку не о Спартаке, чтобы после сразу 3 накалякать и вывесить на главную...)))

16:54

old grumbler

Рад за Москву зачем на Русских пацанов тратится хватит и африканских они подешевле и помастеровитее будут...

16:49

old grumbler

С ними Спартак точно станет народной командой... Африки...

16:48

Русский

Чёрный в команде должен быть один!!! Вот вам моё окончательное ИМХО! Остальных пусть хоть даже и сожрут в таком случае...

16:48

old grumbler

С ними Спартак непременно станет народной командой России...

16:46

pashkovskiy a.a.

НЕГР В БЕЛАРУСИИ СЫГРАЛ 16 МАТЧЕЙ,1 ГОЛ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))СКОЛЬКО ОН ОРЕНБУРГУ ЗАБЬЕТ????))))))))

16:46

Русский

Кто селекцией Спартака занимается? Я, конечно, не расист, но такими темпами скоро им стану! Какого х.., уважаемые, вы творите? И зачем создавался фарм-клуб в ФНЛ??? Чтобы негров оптом свозить, не обращая внимание на молодых пацанов???

16:46

БорщисалО

Прочитав статью усталый Дзюба злобно грызет ногти...

16:44

rossoneri

Звучит как угроза

16:44

Русский

Фалькао к нам не поедет, епт... (с)

16:44

паоло росси

в наших цветах нету черного!

16:43

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ