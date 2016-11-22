Трансфер Селихова будет оформлен в течение двух часов

По информации "СЭ", переход вратаря "Амкара" Александра Селихова в "Спартак" будет оформлен в течение ближайших двух часов. Информация о том, что переход состоялся и голкипер уже подписал контракт, действительности на данный момент не соответствует. Голкипер обойдется "Спартаку" в 250 миллионов рублей, а контракт будет подписан, по всей видимости, сроком на 4,5 года.

Зачем Селихов "Спартаку"? И где был "Зенит"?