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Трансфер Селихова будет оформлен в течение двух часов

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По информации "СЭ", переход вратаря "Амкара" Александра Селихова в "Спартак" будет оформлен в течение ближайших двух часов. Информация о том, что переход состоялся и голкипер уже подписал контракт, действительности на данный момент не соответствует. Голкипер обойдется "Спартаку" в 250 миллионов рублей, а контракт будет подписан, по всей видимости, сроком на 4,5 года.

Зачем Селихов "Спартаку"? И где был "Зенит"?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Adro

вчера уже обсуждалось. был бы нужен, был бы в Зените

16:21

ухтышъ

Ну вот все Зенит, Зенит а тут оп и СПАРТАК.... хотя может эти 2 часа и взяты, что бы продать подороже?

15:43

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